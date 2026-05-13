Feijóo apuesta por contratar 10.000 profesionales para abordar los problemas de salud mental
- El líder del PP presenta las primeras líneas de un Plan Nacional dotado con una inversión de hasta 700 millones
- La salud mental es, según Feijóo, "uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo"
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a elaborar, si gobierna, un Plan Nacional de Salud Mental que refuerce la prevención y la atención temprana y aumente el número de profesionales sanitarios. También cree necesario elaborar una estrategia específica juvenil y constituir una Mesa por la Salud Mental. Todo ello con el objetivo de "solucionar un problema que afecta cada vez a mayor número de ciudadanos", para lo cual ha de incluirse una inversión "suficiente".
Feijóo cree que se necesitan 10.000 profesionales de salud mental para solucionar un problema que afecta cada vez a mayor número de ciudadanos". En concreto, cerca de 2.000 psiquiatras más, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros de salud mental para los que ha comprometido, ante medio centenar de profesionales del sector, una dotación de "entre 500 y 700 millones" de euros anuales.
Con estas dos medidas, los populares pretenden cumplir con el "objetivo innegociable" de que España se aproxime a los estándares europeos en todas las disciplinas, "que ahora se encuentran en la mitad". En este sentido, ha denunciado que la inversión en salud mental se sitúa solo en el 5% del gasto sanitario total cuando la media europea es del 10%.
El desafío de la salud mental
"La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo" dicen los populares, que señalan como uno de cada tres españoles ha tenido algún problema de salud mental registrado en Atención Primeria y el consumo de antidepresivos "ha aumentado más de un 40% en la última década y cerca de 4.000 personas fallecen cada año por suicidio". Ante esta realidad, dice el PP "no nos vamos a quedar quietos", como tampoco "ante un Gobierno que aporta apenas 1 euro por habitante en salud mental y sigue manteniendo a nuestro país en un permanente déficit de profesionales", dicen fuentes populares.
La Mesa por la Salud Mental, señala el PP, será "un espacio de trabajo que reunirá a expertos, psicólogos, psiquiatras y profesionales del ámbito sanitario y social". El objetivo es escuchar, analizar y avanzar en "propuestas serias y rigurosas" para elaborar un Plan Nacional que sitúe la salud mental como una "prioridad estratégica para el estado de bienestar".
Plan integral frente al suicidio
El líder del PP ve "margen" para materializar este aumento del gasto público sanitario en tanto y cuanto "se gaste más en propaganda" y "sigan saliendo noticias de cómo se utiliza el dinero público", en alusión a las informaciones relacionadas con el 'caso Koldo'.
También ha reivindicado la necesidad de poner en marcha "un plan integral" para hacer frente al suicidio, que se cobra, de forma "silenciosa", 4.000 vidas al año, siendo "la primera causa de muerte no natural en personas de entre 15 y 29 años".
Feijóo ha defendido que en un día como el de hoy, marcado por las informaciones en torno al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el PP se dedique a hablar de la salud mental porque la esfera pública "no lo hace ni con la intensidad ni con la frecuencia debida". "La política está llegando tarde y mal a los problemas reales de la mayoría de la sociedad española y yo creo que es cierto", ha señalado. "Esta legislatura se mide en escándalos y delitos, se divide entre la incontinencia sexual de un ministro y la continencia verbal de otro, y lamentablemente esto no conduce a ninguna parte. Lo peor es que hay millones de españoles que esperan respuestas concretas a problemas concretos", añadió.