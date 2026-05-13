Feijóo apuesta por contratar 10.000 profesionales para abordar los problemas de salud mental

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a elaborar, si gobierna, un Plan Nacional de Salud Mental que refuerce la prevención y la atención temprana y aumente el número de profesionales sanitarios. También cree necesario elaborar una estrategia específica juvenil y constituir una Mesa por la Salud Mental. Todo ello con el objetivo de "solucionar un problema que afecta cada vez a mayor número de ciudadanos", para lo cual ha de incluirse una inversión "suficiente".

Feijóo cree que se necesitan 10.000 profesionales de salud mental para solucionar un problema que afecta cada vez a mayor número de ciudadanos". En concreto, cerca de 2.000 psiquiatras más, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros de salud mental para los que ha comprometido, ante medio centenar de profesionales del sector, una dotación de "entre 500 y 700 millones" de euros anuales.

Con estas dos medidas, los populares pretenden cumplir con el "objetivo innegociable" de que España se aproxime a los estándares europeos en todas las disciplinas, "que ahora se encuentran en la mitad". En este sentido, ha denunciado que la inversión en salud mental se sitúa solo en el 5% del gasto sanitario total cuando la media europea es del 10%.

El desafío de la salud mental "La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo" dicen los populares, que señalan como uno de cada tres españoles ha tenido algún problema de salud mental registrado en Atención Primeria y el consumo de antidepresivos "ha aumentado más de un 40% en la última década y cerca de 4.000 personas fallecen cada año por suicidio". Ante esta realidad, dice el PP "no nos vamos a quedar quietos", como tampoco "ante un Gobierno que aporta apenas 1 euro por habitante en salud mental y sigue manteniendo a nuestro país en un permanente déficit de profesionales", dicen fuentes populares. La Mesa por la Salud Mental, señala el PP, será "un espacio de trabajo que reunirá a expertos, psicólogos, psiquiatras y profesionales del ámbito sanitario y social". El objetivo es escuchar, analizar y avanzar en "propuestas serias y rigurosas" para elaborar un Plan Nacional que sitúe la salud mental como una "prioridad estratégica para el estado de bienestar".