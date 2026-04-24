A por la salud mental a través del grafiti: "La motivación es el motor del ser humano"

MAX1NE, ADN, CIGGY, TUTU, DEKU, KATUS, ROYAL Y Дикси Майер han formado una crew. Poco importan sus nombres reales o los motivos que les han traído hasta aquí. Cada martes, sólo existen el grupo, la pared y los espráis.

Estos adolescentes descubren con la práctica la importancia de formar parte de un equipo, a la vez que se distraen y expanden su mente mediante la creatividad. Durante el proceso, adquieren herramientas para gestionar sus emociones.

David González Parra, jefe de sección de psiquiatría infantil y juvenil en el Hospital de Salamanca, está comprobando desde el inicio la efectividad del proyecto Diversigraff para mejorar la salud mental de los menores: “La motivación es el motor del ser humano. A nivel psicológico, el deseo de hacer cosas impulsa que el cerebro funcione de forma correcta. Las rutinas son importantes y necesarias, sobre todo en la adolescencia, pero también contar con actividades que nos permitan mantener una chispa de ilusión más allá del día a día”

Poco a poco, el muro se transforma y con él, cambia también la mirada y el ánimo de los que lo pintan

Lo constata NADIE, el coordinador artístico del proyecto: “Lo más interesante es que han hecho un grupo, se están haciendo amigos, se llevan bien y han conectado. Qué más da si mañana pintan encima. El caso es que aprendan, conecten y disfruten”.

Factor humano y constancia “Hay que bajar al parque, hay que verse. Hay que contarse las cosas. En las generaciones actuales eso se está perdiendo. Cuando estábamos seleccionando el perfil de chicos y chicas, nos decían que no sabían pintar”. La respuesta de David González les invitó a tener paciencia: “Todavía no. Esto es un proceso, que va a tener una serie de sesiones durante un periodo de tiempo, y luego serás capaz de plasmarlo. Eso es algo que no conciben en la sociedad en la que viven. Porque están acostumbrados a la recompensa inmediata. Yo quiero esto ya. Ese proceso de formación no lo tienen interiorizado”. Antes de acercarse al muro que rodea el Hospital de Salamanca que están decorando, las primeras sesiones del taller se impartieron en un aula. Sobre el papel, realizan los bocetos de sus murales. Aprenden a explorar su creatividad, a desarrollar habilidades artísticas y a expresar sus ideas de manera visual.