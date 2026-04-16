Rodearse de belleza. ¿Por qué mejora nuestra salud mental?

Biofilia. Dícese de la conexión innata que los seres humanos sentimos con todas las formas de vida. Es el bienestar emocional fruto del reconocimiento que, según el biólogo Eduard Wilson, hace que los seres humanos mejoren su salud física y psicológica en contacto con el medioambiente.

Pero no solo el disfrute de la naturaleza. Todas las formas de observación de la belleza resultan beneficiosas para nuestra salud mental.

En este capítulo, Yolanda flecha y sus colaboradores reflexionan sobre lo que nos parece bello. Ya sea un goce para los sentidos, ya la experiencia con mayúsculas, Educando emociones va en su búsqueda en esta 5ª entrega de la temporada.

Fruto del encuentro inintencionado y de la admiración, su emoción base es el amor. Por tanto, muchas personas hallan belleza en la naturaleza, el arte, la música o la poesía. Ahora bien, con la mirada adecuada, hay quien es capaz de ver belleza en situaciones de máximo dolor. Compartir la enorme vulnerabilidad que implican la enfermedad o el paso por la cárcel puede, desde la perspectiva del milagro, suponer un acto sublime de belleza. Es cuestión de enfoque.

Cultivo de cerezos en el pueblo cacereño de Piornal (Valle del Jerte) EFE/ Eduardo Palomo

En todo caso, la ciencia ha demostrado que la salud mental de las personas mejora en contacto con lo bello. Este hace que la ansiedad disminuya y protege contra el estrés en situaciones adversas.

Pasear por el bosque, tomar el sol frente al mar o contemplar las montañas reduce nuestro nivel de cortisol y, como resultado, la calidad del sueño mejora, el organismo se desinflama y el sistema inmunológico resulta fortalecido.

Dónde encontrarla La clave está en que nos calma, y la buena noticia es que disfrutar de una buena canción o de un cuadro bonito logra el mismo efecto. De ahí que identificar la belleza en las cosas sencillas de la vida sea clave para nuestro bienestar emocional. American beauty y Perfect days reflexionan sobre esta necesidad desde distintas perspectivas. En el vuelo de un pájaro hay belleza; en el caminar insinuante de un gato, también. En la sonrisa de un niño… Y, por supuesto, en las palabras, que construyen el sentido. Un reino donde verdad, justicia y belleza siempre van de la mano.