Disparos en el Senado de Filipinas ante el inminente arresto del capo antidroga de Duterte

El Senado de Filipinas se encuentra confinado este miércoles después de que se oyeran disparos en su interior ante el inminente arresto del legislador Ronald 'Bato' Dela Rosa, requerido por la Corte Penal Internacional (CPI) y en el pasado el máximo líder de la lucha antidrogas lanzada por el expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022).

El propio Dela Rosa ha publicado varios vídeos en su cuenta de Facebook, donde se aprecia el caos y el desconcierto generado por los disparos, cuyo origen se desconoce y que por el momento, según la agencia Reuters, no ha causado víctimas.

También se ve un amplio despliegue de seguridad, con numerosos efectivos, en los pasillos y despachos del Senado.

Dela Rosa lleva desde el lunes atrincherado en esa cámara, ya que tiene la protección del propio Senado, después de la que CPI hiciera pública una orden de arresto contra él por supuestos crímenes de lesa humanidad en la guerra contra las drogas de Duterte.

Dela Rosa ha pedido ayuda en un vídeo A pesar de los acontecimientos, ha tenido tiempo de grabar un vídeo donde ha solicitado ayuda para evitar su detención. "Hemos recibido información de que, tras nuestra sesión de hoy, agentes de la Oficina Nacional de Investigación y del Grupo de Investigación y Detección Criminal vendrán a arrestarme. Les pido su ayuda. Espero que me ayuden. No permitamos que otro filipino sea encarcelado", ha afirmado el senador en la grabación que ha publicado en su cuenta de Facebook. La CPI confirma los cargos contra Duterte y lo envía a juicio por los crímenes en su "guerra contra las drogas" en Filipinas Asimismo, ha animado a los filipinos a congregarse frente la sede del Senado para evitar su arresto y ha instado a las Fuerzas Armadas a parar los intentos del Gobierno del presidente Ferdinand 'Bongbong' Marcos de detenerlo. También ha dejado claro que no tiene intención de abandonar el Senado y que podría instalarse allí para cumplir con sus funciones. La CPI hizo pública hace tres días una orden de arresto, que inicialmente había sido clasificada como secreta, contra el exjefe de la Policía filipina, de 62 años, considerado presunto "coautor indirecto" de lesa humanidad en la guerra contra las drogas de Duterte.