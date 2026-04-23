La CPI confirma los cargos contra Duterte y lo envía a juicio por los crímenes en su "guerra contra las drogas" en Filipinas
- La Corte lo acusa de cometer crímenes de lesa humanidad por su papel en la "guerra contra las drogas" en su mandato
- Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas entre 2016 y 2022, fue arrestado en marzo del pasado año en Manila
La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como "guerra contra las drogas", y ha ordenado la apertura de un juicio en su contra.
La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares, concluye que existen "motivos fundados" para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato, en el marco de un ataque "generalizado y sistemático" contra la población civil en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. Los jueces consideran que los crímenes se habrían cometido como parte de la política de lucha contra las drogas impulsada por Duterte, una campaña criticada por organizaciones internacionales por el alto número de "ejecuciones extrajudiciales".
La Sala ha basado su decisión en las pruebas y argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa durante la audiencia de confirmación de cargos, celebrada entre el 23 y el 27 de febrero pasado, así como en los documentos y observaciones de las partes y de las víctimas que participan en el proceso. Con esta decisión, el caso será transferido a una Sala de Primera Instancia, que determinará los próximos pasos del procedimiento, incluido el calendario del juicio. La CPI ha subrayado que el proceso respetará las garantías de un juicio "justo e imparcial", otorgando a la defensa "tiempo suficiente" para preparar su caso y asegurando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.
Rodrigo Duterte, que fue presidente de Filipinas desde 2016 hasta 2022, se alzó en el poder con la promesa de establecer una dura política contra el narcotráfico y "matar a los drogadictos". Según las investigaciones de Amnistía Internacional, la policía filipina asesinó durante el mandato de Duterte a miles de personas, en su mayoría pobres y marginados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La organización ha determinado que los actos cometidos alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.
Un año desde su arresto
El exmandatario filipino fue detenido en Manila y entregado a la CPI en marzo del año pasado, tras la emisión de una orden de arresto de la corte inicialmente secreta. Su primera y única comparecencia ante la Corte tuvo lugar el 14 de marzo del pasado año.
La audiencia de confirmación de cargos, sobre la que se ha pronunciado este jueves el tribunal, se celebró este febrero sin la presencia del acusado, quien renunció a su derecho a asistir personalmente a la sala o a intervenir por videoconferencia, alegando una salud deteriorada, edad avanzada y falta de jurisdicción de la CPI. Sin embargo, un panel médico independiente había concluido unos días antes que Duterte estaba en condiciones de participar en esa fase preliminar del procedimiento, aunque ahora que el caso va a juicio su defensa podría pedir nuevas pruebas médicas si así lo quiere.
Durante la sesión de febrero, la Fiscalía situó a Duterte, de 80 años, "en el corazón" de un plan de asesinatos como alcalde de Davao y después como presidente de Filipinas, y la defensa denunció persecución política por parte del actual dirigente filipino, Ferdinand Marcos Jr.
En una audiencia pública este miércoles, la Sala de Apelaciones de la CPI ya confirmó su jurisdicción en el caso contra Duterte y rechazó íntegramente el recurso presentado por su defensa, incluida su petición de ponerle en libertad "inmediata e incondicional".