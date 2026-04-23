La CPI confirma los cargos contra Duterte y lo envía a juicio por los crímenes en su "guerra contra las drogas" en Filipinas

La Corte Penal Internacional (CPI) ha confirmado todos los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por su papel en la conocida como "guerra contra las drogas", y ha ordenado la apertura de un juicio en su contra.

La decisión, adoptada por unanimidad por la Sala de Cuestiones Preliminares, concluye que existen "motivos fundados" para creer que Duterte es responsable de asesinato y tentativa de asesinato, en el marco de un ataque "generalizado y sistemático" contra la población civil en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019. Los jueces consideran que los crímenes se habrían cometido como parte de la política de lucha contra las drogas impulsada por Duterte, una campaña criticada por organizaciones internacionales por el alto número de "ejecuciones extrajudiciales".

La Sala ha basado su decisión en las pruebas y argumentos presentados tanto por la Fiscalía como por la defensa durante la audiencia de confirmación de cargos, celebrada entre el 23 y el 27 de febrero pasado, así como en los documentos y observaciones de las partes y de las víctimas que participan en el proceso. Con esta decisión, el caso será transferido a una Sala de Primera Instancia, que determinará los próximos pasos del procedimiento, incluido el calendario del juicio. La CPI ha subrayado que el proceso respetará las garantías de un juicio "justo e imparcial", otorgando a la defensa "tiempo suficiente" para preparar su caso y asegurando al mismo tiempo los derechos de las víctimas.

Rodrigo Duterte, que fue presidente de Filipinas desde 2016 hasta 2022, se alzó en el poder con la promesa de establecer una dura política contra el narcotráfico y "matar a los drogadictos". Según las investigaciones de Amnistía Internacional, la policía filipina asesinó durante el mandato de Duterte a miles de personas, en su mayoría pobres y marginados, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. La organización ha determinado que los actos cometidos alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad.