Italia y las banderas LGTBIQ+ en escuelas: se prohíben algunos símbolos gráficos desde 2025

Mensajes de redes aseguran que el Gobierno de Italia "ha prohibido símbolos LGTB" en las "escuelas públicas" y muestran una bandera con los colores de este colectivo. El Ejecutivo italiano no ha vetado símbolos como la bandera LGTBIQ+ en colegios. Lo que ha restringido desde 2025 es el uso de signos gráficos de género neutro como el asterisco y la letra "ə" en comunicaciones institucionales.

Italia ha prohibido oficialmente los símbolos LGTB en las escuelas", dice un mensaje en inglés que difunde una foto de la bandera LGTBIQ+ y otra de la primera ministra italiana, Georgia Meloni. La publicación ha sido compartida más de 3.000 veces en X desde el 5 de mayo. El mismo contenido lo difunde otro perfil en castellano en un mensaje compartido más de 1.000 veces.