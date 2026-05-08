Italia y las banderas LGTBIQ+ en escuelas: se prohíben algunos símbolos gráficos desde 2025
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Mensajes de redes aseguran que el Gobierno de Italia "ha prohibido símbolos LGTB" en las "escuelas públicas" y muestran una bandera con los colores de este colectivo. El Ejecutivo italiano no ha vetado símbolos como la bandera LGTBIQ+ en colegios. Lo que ha restringido desde 2025 es el uso de signos gráficos de género neutro como el asterisco y la letra "ə" en comunicaciones institucionales.
Italia ha prohibido oficialmente los símbolos LGTB en las escuelas", dice un mensaje en inglés que difunde una foto de la bandera LGTBIQ+ y otra de la primera ministra italiana, Georgia Meloni. La publicación ha sido compartida más de 3.000 veces en X desde el 5 de mayo. El mismo contenido lo difunde otro perfil en castellano en un mensaje compartido más de 1.000 veces.
Italia prohíbe los símbolos gráficos de género neutro desde 2025
En marzo de 2025, el Ministerio de Educación y Mérito de Italia prohibió a todos los centros educativos "el uso de símbolos gráficos" de género neutro, como el asterisco y la letra (ə). Lo hizo bajo el argumento de que infringen las normas lingüísticas y "comprometen la claridad de las comunicaciones institucionales".
A finales de ese mismo año, el Parlamento italiano respaldó un proyecto de ley, promovido por el partido de ultraderecha Hermanos de Italia, que prohíbe la enseñanza de educación sexual a niños de educación infantil y de primaria. Además, obliga a los profesores a pedir un "consentimiento informado previo y por escrito" firmado por los padres de los alumnos mayores de 11 años que reciban clases sobre educación sexual (1, 2 y 3). El siguiente paso de esta iniciativa de ley es conseguir la aprobación del Senado.
La primera ministra, Giorgia Meloni, ha mantenido una postura crítica hacia el colectivo LGTBIQ+ y ha defendido lo que define como "familia natural". En un acto político de 2022, el discurso de Meloni se viralizó tras decir "sí a la familia natural, no a los lobbies LGTB. Sí a la igualdad sexual, no a la ideología de género".
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*Keyling T. Romero es alumna del máster de Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá de Henares. Este artículo ha sido revisado por Blanca Bayo, responsable de VerificaRTVE.