No son militares israelíes cargando contra civiles palestinos en la actualidad, es un vídeo de 2018

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de militares israelíes cargando contra civiles palestinos que circula en redes como si fuera actual. Es un bulo, la grabación se registra en 2018 y muestra una operación en la que militares israelíes cargaron con violencia contra los integrantes de una comunidad beduina situada al este de Jerusalén para desalojarlos.

El vídeo por el que nos habéis consultado dura 2 minutos y 35 segundos y muestra a militares con la vestimenta del ejército israelí cargando contra un grupo de civiles. "El embajador de Israel en Dinamarca protesta por la difusión de este vídeo. Hagámoslo viral mundialmente", leemos en el mensaje de X que se ha compartido más de 8.000 veces desde el 7 de mayo.

Este vídeo que circula por WhatsApp no es actual, es de 2018. La agencia de noticias turca Anatolia lo difundió el 4 de julio de 2018 en su perfil de X en árabe junto al siguiente titular: "El Ejército israelí reprime a una multitud de palestinos al este de Jerusalén". En su página comparte una fotografía de este suceso y asegura que un corresponsal de su agencia "informó de que una fuerza militar golpeó a decenas de activistas palestinos que se enfrentaron a vehículos militares israelíes que irrumpieron en la comunidad residencial de Khan al-Ahmar", situada al este de Jerusalén. Según expone, este hecho se produce ante la negativa de estos civiles a permitir la demolición de esta comunidad residencial.

El canal de televisión Al Jazeera también informó sobre lo ocurrido en su canal de YouTube el 5 de julio de 2018. Puedes ver la misma secuencia que circula en redes como si fuera actual a partir del minuto 1:31. Además, en su cuenta de X difunden otra grabación que muestra como una excavadora derriba unas estructuras. Según informó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina el 31 de mayo de 2018, esta demolición se registró tras la autorización del Tribunal Supremo de Israel. La propuesta de las autoridades israelíes consistía en "trasladar a los beduinos de Khan al-Ahmar a una zona urbana cercana, Al Jabal Oeste".