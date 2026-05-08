No son militares israelíes cargando contra civiles palestinos en la actualidad, es un vídeo de 2018
- Este vídeo no es actual y ya había sido objeto de bulos
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Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de militares israelíes cargando contra civiles palestinos que circula en redes como si fuera actual. Es un bulo, la grabación se registra en 2018 y muestra una operación en la que militares israelíes cargaron con violencia contra los integrantes de una comunidad beduina situada al este de Jerusalén para desalojarlos.
El vídeo por el que nos habéis consultado dura 2 minutos y 35 segundos y muestra a militares con la vestimenta del ejército israelí cargando contra un grupo de civiles. "El embajador de Israel en Dinamarca protesta por la difusión de este vídeo. Hagámoslo viral mundialmente", leemos en el mensaje de X que se ha compartido más de 8.000 veces desde el 7 de mayo.
Este vídeo que circula por WhatsApp no es actual, es de 2018. La agencia de noticias turca Anatolia lo difundió el 4 de julio de 2018 en su perfil de X en árabe junto al siguiente titular: "El Ejército israelí reprime a una multitud de palestinos al este de Jerusalén". En su página comparte una fotografía de este suceso y asegura que un corresponsal de su agencia "informó de que una fuerza militar golpeó a decenas de activistas palestinos que se enfrentaron a vehículos militares israelíes que irrumpieron en la comunidad residencial de Khan al-Ahmar", situada al este de Jerusalén. Según expone, este hecho se produce ante la negativa de estos civiles a permitir la demolición de esta comunidad residencial.
El canal de televisión Al Jazeera también informó sobre lo ocurrido en su canal de YouTube el 5 de julio de 2018. Puedes ver la misma secuencia que circula en redes como si fuera actual a partir del minuto 1:31. Además, en su cuenta de X difunden otra grabación que muestra como una excavadora derriba unas estructuras. Según informó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina el 31 de mayo de 2018, esta demolición se registró tras la autorización del Tribunal Supremo de Israel. La propuesta de las autoridades israelíes consistía en "trasladar a los beduinos de Khan al-Ahmar a una zona urbana cercana, Al Jabal Oeste".
Este vídeo ya fue objeto de bulos en 2023
En 2023, el vídeo circuló por WhatsApp como si fuera actual, como te contamos en VerificaRTVE. La misma grabación circuló en la red social X y se compartió más de 13.000 veces. Ya informamos de que la imagen era antigua, del año 2018 y que no mostraba a militares israelíes cargando contra civiles palestinos en durante la guerra de Gaza, sino que corresponde a una operación en la que militares israelíes cargaron con violencia contra los integrantes de una comunidad beduina situada al este de Jerusalén para desalojarlos.
El vídeo se difundió en el contexto de la guerra entre Hamás e Israel que tenía lugar entonces. En la actualidad, está en vigor un alto el fuego permanente en Gaza desde octubre de 2025. El jefe de la delegación negociadora de Hamás dio por terminada la guerra, aunque todavía hay dudas sobre la aplicación del acuerdo y se han registrado incumplimientos posteriores.
En VerificaRTVE ya te hemos alertado de otros contenidos descontextualizados sobre la guerra entre Israel y Hamás. Te hemos explicado que este vídeo no muestra un almacén en el que Hamás retiene alimentos en Gaza. En esta noticia te informamos de las falsedades sobre los rehenes entregados por Hamás y otros bulos del alto el fuego en Gaza.