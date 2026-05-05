Rheinmetall ampliará su fábrica en Navalmoral de la Mata

La Junta de Extremadura emite informe ambiental y de seguridad favorable para la ampliación de la fábrica que la empresa alemana Rheinmetall tiene en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata. Esta compañía se dedica a la producción de armamento. El permiso administrativo a favor del proyecto ha sido emitido por la Secretaría General de Interior y Protección Civil del Gobierno extremeño. En el mismo se señala que existe una probabilidad muy baja de que se pudiera producir un siniestro muy grave en las futuras instalaciones. Con la ampliación, la industria pasará de 8.700 a 13.800 metros cuadrados. Y tras las obras, Rheinmetall producirá en sus naves de Navalmoral 22.500 toneladas del llamado material de defensa inerte. Son básicamente cuerpos de proyectiles, cabezas de guerra y granadas. El matiz es que en su cadena de diseño no se añade la carga explosiva que contendrán estas piezas militares.

La fábrica incluye todos los procesos de montaje para el ensamblado del material producido Se estima que, con la ampliación de la fábrica, la plantilla pasará de 360 a 600 operarios. La tecnología incorporada a sus instalaciones permite el corte y forja para montar y soldar todos los componentes que salen de sus fases de ensamblado. La Junta de Extremadura explica que la ampliación exigirá el consumo de más de 16.100 metros cúbicos de agua al año. Del total de su facturación, 13.623 toneladas provendrán de la fabricación de productos de artillería. Esta firma germana dispone de otra industria en Extremadura, en concreto, en la localidad de El Gordo a 19 kilómetros de Navalmoral de la Mata.