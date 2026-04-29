Bustinduy, tras la caída del decreto de alquileres: "Voy a hacer lo que haga falta para dar respuesta al problema"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pasado este miércoles por los micrófonos de 'Las Mañanas de RNE', donde ha analizado con Juan Ramón Lucas las consecuencias del rechazo parlamentario al decreto para la prórroga de los contratos de alquiler.

Bustinduy ha mostrado su determinación para revertir lo que considera una "desconexión radical" entre el Congreso de los Diputados y la principal preocupación de las familias españolas, asegurando que volverá a llevar la medida a la Cámara las veces que sea necesario.

Determinación tras el revés parlamentario Bustinduy no ha ocultado su malestar por el resultado de la votación de ayer, aunque ha afirmado estar transformando la frustración "en determinación para continuar la pelea". Según el ministro, el rechazo a la prórroga de los contratos —que buscaba congelar los precios para evitar subidas drásticas— se produjo sin argumentos técnicos sólidos por parte de la oposición. El acceso al alquiler se estrecha en España: pocas viviendas y precios exorbitados para una demanda creciente Daniel Flores "Ayer en el Congreso pasó una cosa y es que ningún grupo pidió el turno en contra. ¿Por qué? Es que no dieron un solo argumento, fue por el no a todo", ha lamentado el titular de Derechos Sociales. Para Bustinduy, el mensaje que se intenta trasladar es que "sobre la vivienda no se puede hacer nada", algo que se niega a aceptar: "Voy a hacer todo lo que se me ocurra y más para intentar que la vida de las familias trabajadoras en España sea un poquito más fácil".

Mensaje de tranquilidad a los inquilinos Uno de los puntos clave de la entrevista ha sido la situación jurídica en la que quedan los inquilinos tras decaer el decreto. Bustinduy ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" a quienes ya se han acogido a la medida. ““ "La interpretación de la norma es meridiana. Todas las prórrogas que se hayan solicitado mientras ha estado en vigor el decreto ley son válidas y obligatorias", ha explicado el ministro. Según su criterio y el de la "inmensa mayoría de juristas", los contratos que expiraran hasta finales de 2027 y cuya prórroga se solicitó con la norma en vigor mantienen plenamente sus efectos.

Negociaciones abiertas con Junts y PNV De cara a futuro, el ministro se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo político. Ha señalado que las demandas de Junts son "perfectamente negociables" y que se centraban en matizaciones técnicas y cuestiones como el IVA franquiciado para autónomos. "Estoy convencido de que de todo este debate ha salido un consenso suficiente para que la próxima vez lo llevemos con más voluntad, más fuerza y aseguremos que salga", ha afirmado. Bustinduy ha desmentido que el PSOE haya dejado solo a su ministerio en esta batalla, recordando que la ministra de Vivienda se encontraba en el Senado durante el pleno de ayer y subrayando la coordinación permanente entre los socios de gobierno. ““

El mercado y los grandes tenedores El ministro también ha respondido a las críticas de Alberto Núñez Feijóo, quien sostiene que estas medidas encarecen los precios al retirar vivienda del mercado. Bustinduy ha sido tajante: "A lo mejor el señor Feijóo no entendió qué es lo que se votaba ayer. Lo que se votaba era congelar, que no puedan subir. Como van a subir es tumbando el decreto". Bustinduy ha defendido que el problema no reside en el pequeño propietario, con quien los inquilinos suelen tener relaciones "fluidas y amistosas", sino en la concentración del mercado en manos de grandes inversores. "Trece empresas tienen más de 100.000 pisos en alquiler en España", ha denunciado, añadiendo que la Constitución prohíbe la especulación y que su objetivo es proteger el derecho a la vivienda frente a fondos extranjeros que buscan rentabilidades "a costa del derecho de los españoles".