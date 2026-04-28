Patxi López carga contra Sumar por el decreto de alquileres: "El Gobierno es uno, no debiera equivocarse de adversario"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha advertido a Sumar de que "no se equivoquen de adversario" después de que diputados de la formación hayan criticado a los socialistas por "haberles dejado solos" en la negociación del decreto sobre vivienda que se vota este martes en el Congreso.

"El Gobierno es uno y cuando negocia un ministro o dos o tres negocia el Gobierno entero no una parte. Me consta además que también el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha hablado todos los días con Junts para intentar sacar adelante. En esto Sumar no debiera equivocarse de adversario", ha avisado el portavoz del PSOE.

López reacciona así a los diputados de Sumar, que se han quejado durante los últimos días de que el ala socialista del Ejecutivo, particularmente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "no se ha implicado" en la negociación para conseguir los apoyos a este decreto. De hecho, la representante de Más Madrid Tesh Sidi ha llegado incluso a denunciar que los socialistas les han "dejado solos" en la negociación.

Sin embargo, desde Sumar la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha rebajado el tono minutos después. "No es el Gobierno de España responsable esta tarde, es responsabilidad de quien tumba este decreto", ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Si deciden tumbar la norma clamo a la ciudadanía a que se movilice", ha dicho. "Ninguna decepción, la decepción paraliza. Lo digo por lo que pueda pasar esta tarde", ha continuado. Sin embargo, no ha respondido a la pregunta de si considera que el PSOE podría haber hecho más en la negociación.

El Congreso tumbará este martes, previsiblemente, el decreto de prórroga de los alquileres después de que Junts per Catalunya haya avanzado que votará en contra y el PNV que se abstendrá. Sin esos apoyos, el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para que el texto pueda ser convalidado en la Cámara Baja.

La falta de consenso entre PSOE y Sumar respecto a la prórroga de los alquileres viene de lejos. Durante la negociación previa de su contenido ya hubo un primer choque. En el Consejo de Ministros que se negociaba, el ala minoritaria del Gobierno llegó a paralizar durante dos horas el desarrollo si no se aceptaban sus propuestas en materia de vivienda. Finalmente, ambas partes acordaron incluir las medidas de vivienda en un decreto separado de las ayudas frente a la subida del precio de la energía, entre las que se encuentran la rebaja del IVA de la gasolina.