España baila para celebrar el Día Internacional de la Danza con una agenda repleta de espectáculos escénicos

El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Es entonces cuando las callejuelas se convierten en escenarios, las bailarinas parecen escaparse de sus cajas de música y hasta los ensayos, con sus errores repetidos hasta convertirse en aciertos, se transforman en espectáculo.

Se trata de una jornada impulsada por la UNESCO en 1982 para poner en valor este arte. La fecha coincide con el nacimiento del coreógrafo francés Jean Georges Noverre, considerado el creador del ballet moderno.

En España, la celebración se estira durante toda una semana; algunos espectáculos incluso permanecen más tiempo, instalándose en la programación durante varias semanas. A lo largo de estas, lo clásico y lo contemporáneo se encuentran en la pista e interpretan sus mejores pasos para recordarnos que bailar, además de un arte, es una forma de estar en el mundo.

A continuación, las principales citas de la semana con motivo del Día Internacional de la Danza.

Sevilla transforma sus calles en escenario de danza contemporánea El Teatro Central de Sevilla acoge, dentro del ciclo Danza Sevilla 2026, una programación que se extiende desde finales de abril hasta comienzos de mayo y que convierte la ciudad en uno de los principales focos de la danza contemporánea durante la primavera. La propuesta se despliega también en otros espacios escénicos de la ciudad, con especial protagonismo de la Real Fábrica de Artillería, que actúa como uno de los núcleos del ciclo. Las piezas reunidas ponen el acento en el trabajo físico de los intérpretes y en la relación directa entre el cuerpo y el espacio escénico, con un lenguaje que apuesta de forma clara por la experimentación y los nuevos discursos coreográficos. 📍 Teatro Central y otros espacios escénicos de Sevilla, Andalucía. 🕒 SÁBADO 25 DE ABRIL – MARTES 5 DE MAYO; horarios según funciones.

Vigo: escaparate internacional del talento emergente de la danza El Auditorio Mar de Vigo acoge una nueva edición de Vigo Porté 2026, un certamen internacional de danza que reúne a participantes de España, Portugal y otros países como Francia, Chile o Venezuela, consolidándose como una de las citas de referencia para las nuevas generaciones de bailarines. El evento combina competición, exhibiciones y presentaciones coreográficas en distintas disciplinas, configurándose como un gran escaparate del talento emergente y de la diversidad de estilos que conviven en la escena actual, desde la danza clásica hasta propuestas urbanas y contemporáneas. La cita pone el foco en el crecimiento artístico de jóvenes intérpretes y en la proyección internacional de la danza como lenguaje común, dentro de un formato que cada año gana mayor presencia y participación. 📍 Auditorio Mar de Vigo, Galicia. 🕒 MIÉRCOLES 29 DE ABRIL, programación y horario según sesiones.

El Teatro del Bosque de Móstoles se abre a la danza contemporánea Escena Móstoles es un ciclo de danza contemporánea y creación escénica que tendrá lugar en el Teatro del Bosque y que reúne propuestas de compañías nacionales y creadores emergentes. La programación explora distintos lenguajes del movimiento y presta especial atención a las nuevas tendencias de la creación actual y a los discursos coreográficos contemporáneos. El ciclo se articula como un espacio de encuentro entre intérpretes, creadores y público, consolidando a Móstoles como uno de los referentes de la danza en la Comunidad de Madrid durante esta semana. Dentro de la programación destaca la Gala de Premiados del Certamen de Coreografía de Danza Española y Flamenco, una muestra de las obras galardonadas en este certamen centrado en la innovación dentro de la danza española y el flamenco contemporáneo. Este espacio consolida a Móstoles como uno de los puntos de referencia de la danza en la Comunidad de Madrid durante esta semana. 📍 Teatro del Bosque, Móstoles, Madrid. 🕒 HASTA EL MIÉRCOLES 29 DE ABRIL – programación continua. GALA: 20:00 horas.

El Matadero abre la danza al público con una fiesta escénica colectiva Celebra26 es la jornada festiva del Centro Danza Matadero en la que el espacio se convierte en un lugar de encuentro donde el público deja de ser espectador para formar parte activa de la propuesta. La danza toma el espacio en Celebra26: color, ritmo y cuerpos en movimiento en el corazón de Matadero Madrid. Fuente: Centro de Danza Matadero. La pieza Porque yo lo bailo, dirigida por Enrique Cabrera (Aracaladanza), propone una fiesta escénica participativa abierta a todos los públicos, donde la energía y el juego compartido sustituyen a la técnica como eje central. Con música en directo de DJ y un equipo creativo multidisciplinar, la propuesta combina danza, escena y sonido en una experiencia colectiva, festiva e inclusiva. 📍 Centro Danza Matadero, Madrid. 🕒MIÉRCOLES 29 DE ABRIL, 19:30 horas.

Los Teatros del Canal invitan al público a descubrir los ensayos de danza Los ensayos abiertos del Centro Coreográfico Canal ofrecen acceso directo al proceso creativo de las compañías residentes, con visitas guiadas y sesiones abiertas al público que permiten conocer distintas fases del trabajo coreográfico en desarrollo. La propuesta incluye piezas como El Páramo (Fata Morgana) de la compañía ANIMA y Bailar de la Compañía Gabriel Matías, acercando al espectador al interior de la creación escénica y al desarrollo de los lenguajes del movimiento en tiempo real. 📍 Teatros del Canal, Madrid. 🕒MIÉRCOLES 29 DE ABRIL, mañana y tarde (horarios escalonados).

Muestra escénica del Centro Coreográfico Canal y del Ballet Español de la Comunidad de Madrid Los bailarines del Centro Coreográfico Canal y del Ballet Español de la Comunidad de Madrid presentan una muestra de piezas nacidas de sus propios procesos creativos internos, acercando al público a la investigación, el ensayo y la creación coreográfica desde dentro de los elencos. Un formato que pone en valor el trabajo de creación en compañía y la diversidad de lenguajes dentro de la danza contemporánea y española, mostrando distintas formas de entender el movimiento y la construcción escénica desde dentro. 📍 Teatros del Canal, Sala de Cristal, Madrid. 🕒MIÉRCOLES 29 DE ABRIL, 19:30 horas.

Las protagonistas femeninas de Lorca saltan a la escena a través de la danza Mujeres lorquianas es un estreno absoluto en el marco del Día Internacional de la Danza, una propuesta escénica que explora el universo femenino en la obra de Federico García Lorca a través del movimiento. La pieza se concibe como un viaje donde el cuerpo expresa lo que el lenguaje no alcanza, evocando el deseo, la opresión y la memoria en un entorno simbólico de cuerdas, flores y sombras. Dirigido por Ruperto Merino y Mónica Fernández, con coreografía de esta última, el espectáculo reúne a intérpretes del Ballet Español de la Comunidad de Madrid en un formato breve e intenso que funciona como experiencia poética y física en torno a las mujeres lorquianas. 📍 Galería de las Colecciones Reales (Sala B de restos arqueológicos), Madrid. 🕓 MIÉRCOLES 29 DE ABRIL, 16:00 y 16:30 horas.

El conflicto de 'Las hijas de Bernarda' vuelve al Canal en clave de danza La compañía Taiat Dansa, dirigida por Meritxell Barberá e Inma García, propone una lectura coreográfica del universo de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, centrada en las cinco hijas y sus dinámicas de encierro, tensión y conflicto emocional. La pieza, bajo el nombre Las hijas de Bernarda, construye un espacio escénico opresivo donde el cuerpo se convierte en el principal vehículo expresivo, entre la restricción y la resistencia. “Las hijas de Bernarda” de Taiat Dansa,funciones 29 y 30 de abril de 2026 en los Teatros del Canal. Fuente: Teatros del Canal. El montaje combina danza contemporánea, música en vivo y recursos documentales para profundizar en la experiencia de las protagonistas como reflejo de una estructura social restrictiva. Bernarda aparece como una presencia invisible que condiciona todo el espacio escénico, reforzando la idea de control, vigilancia y deseo contenido. La propuesta podrá verse en los Teatros del Canal en dos funciones en días consecutivos. 📍 Teatros del Canal, Sala Roja Concha Velasco, Madrid. 🕓 MIÉRCOLES 29 Y JUEVES 30 DE ABRIL, 20:00 horas.

Sol Picó presenta en el Canal una pieza sobre cambio y vulnerabilidad Sol Picó presenta en los Teatros del Canal su nueva creación, La Cordero y su ejército, una pieza de danza contemporánea que aborda la transformación, el final y la vulnerabilidad como motores creativos. La obra plantea el cierre no como ruptura, sino como un espacio de cambio y reinvención del cuerpo en escena. Con un lenguaje físico intenso, ironía y elementos de cabaret, la pieza construye un universo donde lo trágico y lo festivo conviven. Cuatro intérpretes representan distintas fuerzas en tensión dentro de una puesta en escena que invita a asimilar el riesgo como parte del proceso vital y artístico. 📍 Teatros del Canal, Sala Verde, Madrid. 🕓 MIÉRCOLES 20 – SÁBADO 23 DE MAYO, 20:30 horas.