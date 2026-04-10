'Érase una vez' la danza en abril en los Teatros del Canal

Terpsícore, la musa griega que deleita en el baile, nos invita a disfrutar este mes de abril de su arte en los Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid. Cuatro propuestas de danza contemporánea y danza-teatro, dos para todos los públicos, que exploran una variedad de lenguajes escénicos.

El baile lo abre este viernes la compañía Goblin Party, seguida por Mounia Nassangar a mediados de mes, la Compagnie Accrorap y, por último, TAIAT Dansa que cierra el programa el 29 y el 20 de abril.

Cuatro espectáculos que combinan tradición y experimentación, abordan el movimiento desde diferentes perspectivas y nos llevan desde el folclore surcoreano a una relectura de Bernarda Alba, pasando por una reflexión sobre la salud mental o un viaje a la infancia.

La magia de los duendes Érase una vez (Once upon a time) nos lleva a un misterioso mercado de duendes que solo aparece al anochecer, la magia transforma objetos aparentemente inútiles en auténticos tesoros a través del movimiento y el sonido en esta obra de Goblin Party. Desde Corea del Sur, a través del uso de instrumentos tradicionales y una expresiva fisicalidad, la pieza propone un viaje en el que el intercambio trasciende lo material para adentrarse en el terreno de los recuerdos y los sueños. Una bailarina de 'Érase una vez'. A través de gestos que albergan emociones únicas, junto con la potente interpretación en vivo del gayageum (cítara tradicional de cuerda pulsada) y la percusión, se crea un espacio de empatía que trasciende el lenguaje con una pieza que rebosa humor y una aguda perspicacia,. La Sala Negra acoge una pieza de danza contemporánea inspirada en el folclore coreano que construye una experiencia inmersiva en la que el movimiento, la música y la imaginación se entrelazan para fascinar a niños y adultos. Las funciones son el 10 y 11 de abril a las 18:30 horas y el domingo 12 de abril a las cinco de la tarde.

Stuck, de Mounia Nassangar Bailarina y actriz, Mounia Nassangar es conocida por su participación en la película francesa Clímax, en la que un grupo de jóvenes comienzan a sufrir alucinaciones sin parar de bailar. Los Teatros del Canal ofrecen Stuck, su primer trabajo como coreógrafa. "Le doy la misma importancia a las palabras que a cómo se comportan conmigo. Creo que las palabras y las acciones pueden destruir a una persona. Pero también son poderosas herramientas para mejorar. Lo único que sé (bueno, creo) es que las huellas se dejan en el cuerpo y que pueden definirnos". Stuck (Atrapada) se basa en la experiencia de Mounia Nassangar durante el confinamiento por la pandemia, sin abordar directamente la salud mental, se adentra en los distintos estados por los que la creadora ha transitado. “Quedar atrapada, tanto a nivel psicológico como físico, fue una experiencia confusa. No fui consciente de ello hasta que mi cuerpo empezó a hablar por mí, o alguien trató de hacérmelo ver. A partir de ahí, solo queda aceptar lo que sucede, tanto en el interior como en el exterior”. Figura internacional del waacking (danza de club) acepta su agotamiento sin juzgar y tiene claro que "las pruebas, pesadas o ligeras, alegres o fatales, que atravesamos, conforman nuestras vidas". Un aprendizaje traducido en un montaje vibrante, que puede verse del 15 al 28 de abril en la Sala Negra.

El murmullo de los sueños Del 17 al 18 de abril, la Compagnie Accrorap trae desde Francia Le murmure des songes (El murmullo de los sueños) en la Sala Roja Concha Velasco. Kader Attou, director artístico y coreógrafo abre por primera vez su universo e invita a mirar el mundo con los ojos asombrados de la infancia. Le murmure des songes es un viaje sensorial y onírico por los paisajes secretos de la memoria, los recuerdos olvidados, los olores de la infancia y los objetos que habitan los rincones más íntimos de nuestra mente. En escena, cuatro intérpretes nos conducen por un recorrido poblado de criaturas imposibles, donde danza música, ilustración y videoarte se entrelazan y resuenan ecos de la estética de George Méliès. El compositor Régis Baillet firma una partitura envolvente y lírica, mientras que la ilustradora Jessie Désolée da forma a un bestiario mágico de monstruos, plantas y animales fantásticos. El videoartista Yves Kuperberg completa esta inmersión en lo imaginario con un trabajo visual hipnótico. Magia, poesía, humor y virtuosismo se citan en esta creación delicada y poderosa que despierta sueños con un susurro. Se recomienda para niños a partir de cinco años de edad.