Talayuela rechaza la supresión de las clases de árabe tras el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura

La supresión de las clases de árabe en dos centros educativos de Talayuela, el CEIP Gonzalo Encabo y el CEIP Juan Güell, ha generado preocupación entre familias, docentes y vecinos de este municipio cacereño. La medida afectará a en torno a 200 alumnos que hasta ahora participaban en este programa educativo complementario.

La decisión se enmarca en el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox en Extremadura. Este contempla la supresión del Programa de Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), al que estaban adheridos estos dos centros.

Las clases eran extraescolares, por lo que se impartían fuera del horario lectivo, y estaban dirigidas principalmente a familias de origen magrebí, aunque también figuraban alumnos españoles. El programa, además, estaba financiado en su totalidad por el Gobierno de Marruecos.

Un municipio marcado por la diversidad Talayuela es el municipio extremeño con mayor porcentaje de extranjeros entre su población (cerca de un 30%, de los cuales más del 90% son marroquíes). La gran mayoría emigraron para trabajar en las plantaciones de tabaco de la zona, y, con el paso del tiempo, el pueblo se convirtió en un ejemplo de convivencia. Es por ello que la eliminación del programa ha provocado una gran sorpresa en la localidad. Representantes de la comunidad árabe subrayan que este tipo de iniciativas contribuían a mantener el vínculo con la lengua de origen y favorecer la integración en el entorno escolar y social. Algunas familias afectadas también han expresado su malestar por la decisión. Explican que sus hijos acudían a estas clases como parte de su formación y destacan que suponían un complemento importante dentro de su educación. Otros vecinos también destacan que el conocimiento de un idioma más suponía un plus a la hora de conseguir oportunidades laborales.