Villalar celebra sus 50 años de historia reivindicativa con buen ambiente y mucho folk

Este 23 de abril de 2026 se cumplen 50 años de la primera concentración en Villalar de los Comuneros, Valladolid. Como es habitual, la mañana ha discurrido entre proclamas y reivindicaciones de distintos colectivos, partidos políticos y sindicatos, mezcladas entre el ambiente festivo y la diversión de los miles de personas que se han ido acercando a la campa.

A primera hora, también como es costumbre, con el pueblo todavía desperezándose, llegaba Alfonso Fernández Mañueco. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, ya con la pañoleta morada de las fiestas al cuello, asistía en la Casa de la Cultura al acto de entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional.

Los premios, amenizados por el grupo Mayalde, recayeron en Luis Antonio Pedraza de Castro, el Grupo Tahona y la Asociación El Pandero Cuadrado de Peñaparda (Salamanca).

Críticas a la 'prioridad nacional' La actualidad política ha rondado en torno al término 'prioridad nacional', clave en las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón y en el aire ante un pacto similar en Castilla y León. A la pregunta de si podrá esquivarlo, Mañueco ha respondido que lo que hará será aclararlo : "Lo explicaremos, no se preocupen ustedes, con todo detalle". Mañueco ha asegurado que en las próximas semanas trabajarán para "tener un proyecto de futuro para Castilla y León", en referencia a los contactos con Vox para formar gobierno. Por parte del Gobierno han acudido los ministros socialistas Ana Redondo y Óscar Puente, además del portavoz en el Congreso Patxi López. Junto al secretario general en Castilla y León, Carlos Martínez, y el expresidente de la Junta Demetrio Madrid, entre otros representantes del PSOE, han participado en la tradicional ofrenda floral en el monolito de los comuneros. Todos se han referido a ese concepto de 'prioridad nacional' incluido en los nuevos pactos autonómicos con Vox. Redondo ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar por el "simplismo" de ese término. Por su parte, Puente lo ha calificado de "xenófobo y racista". Para Patxi López, "va en contra de la igualdad como no se conoce desde hace décadas en España". Carlos Martínez ha advertido de que aplicar el principio de 'prioridad nacional', en la práctica, va a crear "ciudadanos de segunda". También otros partidos han criticado este pacto, como el portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Enrique Santiago.

Los sindicatos, "dique de contención" Por otro lado, los sindicatos UGT y CCOO de Castilla y León han lamentado las consecuencias que en su opinión puede tener un futuro pacto entre PP y Vox. El secretario general de UGT de Castilla y León, Óscar Lobo, ha afirmado que "no es buena opción ser socio de los amigos de Trump en Castilla y León" y ha lamentado que Mañueco no haya escuchado el "mensaje directo" de los ciudadanos hacia un gobierno de "moderación" y "entendimiento", sin "extremismos". Por su parte, la secretaria general de CCOO-CyL, Ana Fernández, ha prevenido del "gobierno con la ultraderecha" que anticipan los acuerdos de PP y Vox y ha asegurado que los sindicatos ejercerán de "dique de contención" para proteger los derechos de los trabajadores. Formación original del Mester de Juglaría NUEVO MESTER DE JUGLARÓA EP / Nuevo Mester de Juglaría