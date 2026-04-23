Una víctima del exjefe de ETA “Txeroki” responde a sus cartas de arrepentimiento

Todavía perduran en Esther Cabezudo las secuelas del atentado que sufrió en 2002 junto su escolta, cuando caminaban por las calles de la localidad vizcaína de Portugalete. Explotó una bomba que estaba escondida en un carrito de la compra. Ambos sobrevivieron porque iban por la acera contraria a la que acostumbraban. La política socialista era concejala en el ayuntamiento portugalujo. El atentado fue ordenado por al exjefe de ETA Garikoitz Azpiazu "Txeroki".

Cabezudo y su escolta aparecen expresamente citados en una de las cartas de arrepentimiento que ha escrito "Txeroki" para solicitar su régimen de semilibertad. En ellas se dirige también a todas las víctimas, tanto de ETA como a las que él causó en particular. Dice que asume «las consecuencias de mis actos, reconozco y siento el daño que les causamos».

Cabezudo: "es una estratagema" A Esther Cabezudo le resulta difícil de creer la sinceridad de este arrepentimiento, cuando "Txeroki" no lo ha demostrado en más de 20 años. Cree que las cartas son una estratagema de él y sus abogados para poder acceder a los beneficios penitenciarios. Así lo ha dicho en una entrevista concedida a RTVE. Cabezudo afirma con rotundidad que tendría que cumplir "toda la condena que le correspondía". Le duele que a Azpiazu le hayan dado un permiso de seis días. Y está segura de que le concederán otro de mayor duración que ha solicitado. El Gobierno Vasco le comunicó a Cabezudo los beneficios penitenciarios que concedieron a "Txeroki". Algo que "es de agradecer" dice. Pero lamenta que se enteró del contenido de las cartas por los medios de comunicación.