La guerra de Oriente Medio supone un sobrecoste de casi un millón de euros al día al campo murciano

Los costes de producción para agricultores y ganaderos se han incrementado un 30% desde el inicio de la guerra de Oriente Medio. Así lo manifiestan desde COAG Murcia que apuntan a un encarecimiento especulativo de las materias primas como el gasóleo agrícola, los fertilizantes y los fitosanitarios.

En Fuente Álamo, en el Campo de Cartagena, José López García es ganadero y agricultor. Tiene una explotación semiextensiva con 1.800 ovejas y plantaciones de brócoli, uva de mesa y melón. Él utiliza a diario maquinaria agrícola. "Antes de la guerra gastaba cerca de 2.000 euros al mes en gasóleo y ahora se están gastando unos 3.000 euros al mes. Son 1.000 euros más "

No solo el gasóleo agrícola, todos los derivados del petróleo también se han encarecido. Algo que los agricultores sufren en sus bolsillos ahora que muchos han plantado melones y tienen que cubrirlos con plásticos.

"Los plásticos están un 30% más caros. Para plantar melones hay que poner una capa de plástico en el suelo y después hay que cubrirlo con fibra térmica para que tengan buena temperatura y crezcan más rápido", señala López.