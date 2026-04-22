La guerra de Oriente Medio supone un sobrecoste de casi un millón de euros al día al campo murciano
- Desde COAG Murcia calculan un sobrecoste diario de 960.000 euros en el campo a pesar de las ayudas del Gobierno
- Gasóleo agrícola, fertilizantes y los fitosanitarios han incrementado su precio más de un 30% desde el inicio de la guerra
Los costes de producción para agricultores y ganaderos se han incrementado un 30% desde el inicio de la guerra de Oriente Medio. Así lo manifiestan desde COAG Murcia que apuntan a un encarecimiento especulativo de las materias primas como el gasóleo agrícola, los fertilizantes y los fitosanitarios.
En Fuente Álamo, en el Campo de Cartagena, José López García es ganadero y agricultor. Tiene una explotación semiextensiva con 1.800 ovejas y plantaciones de brócoli, uva de mesa y melón. Él utiliza a diario maquinaria agrícola. "Antes de la guerra gastaba cerca de 2.000 euros al mes en gasóleo y ahora se están gastando unos 3.000 euros al mes. Son 1.000 euros más "
No solo el gasóleo agrícola, todos los derivados del petróleo también se han encarecido. Algo que los agricultores sufren en sus bolsillos ahora que muchos han plantado melones y tienen que cubrirlos con plásticos.
"Los plásticos están un 30% más caros. Para plantar melones hay que poner una capa de plástico en el suelo y después hay que cubrirlo con fibra térmica para que tengan buena temperatura y crezcan más rápido", señala López.
Gásoleo, fertilizantes y fitosanitarios
Según los cálculos de COAG-IR Murcia, el gasóleo agrícola está un 50% más caro y precio del litro ronda el 1,50 euros. Lo mismo sucede, señalan, con los fertilizantes, que están un 40% más caros; mientras que los fitosanitarios se han encarecido un 30%.
"El campo murciano, a pesar de las ayudas anunciadas por el Gobierno de España, está pagando un sobrecoste cercano al millón de euros al día" declara José Miguel Marín, presidente de COAG-IR Murcia.
Además, destaca, que las ayudas aprobadas por el gobierno central se han quedado cortas. "El gasoil se está pagando 50 céntimos más caro que antes del inicio de la Guerra. Con la bonificación de 20 céntimos, el agricultor está pagando 30 céntimos más por litro", añade Marín.
Desde COAG piden ayudas más ambiciosas, tanto al Gobierno central y autonómico, y piden que se vigilen los precios para evitar la especulación.