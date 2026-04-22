No son musulmanas pidiendo el uso del velo obligatorio en los colegios de Madrid, es una protesta contra el racismo

Circula en redes sociales un vídeo que muestra a una multitud de mujeres protestando en una manifestación y lo presentan como si fueran musulmanas exigiendo que el uso del velo sea obligatorio en los colegios de la Comunidad de Madrid. Es falso, es una protesta de estudiantes de Parla contra el racismo en los centros de estudios en febrero de 2025.

"Cientos de musulmanas piden que el velo sea prenda obligatoria en los colegios de Madrid", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en la red social X desde el 21 de abril. La publicación adjunta un vídeo de 11 segundos que muestra a decenas de mujeres manifestándose con banderas y carteles con los lemas: "No al racismo", "¡Quiero estudiar!" o "Basta de discriminación contra las estudiantes musulmanas".