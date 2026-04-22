No son musulmanas pidiendo el uso del velo obligatorio en los colegios de Madrid, es una protesta contra el racismo
- Uso del velo islámico en Europa: ¿Qué países lo prohíben por ley?
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Circula en redes sociales un vídeo que muestra a una multitud de mujeres protestando en una manifestación y lo presentan como si fueran musulmanas exigiendo que el uso del velo sea obligatorio en los colegios de la Comunidad de Madrid. Es falso, es una protesta de estudiantes de Parla contra el racismo en los centros de estudios en febrero de 2025.
"Cientos de musulmanas piden que el velo sea prenda obligatoria en los colegios de Madrid", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en la red social X desde el 21 de abril. La publicación adjunta un vídeo de 11 segundos que muestra a decenas de mujeres manifestándose con banderas y carteles con los lemas: "No al racismo", "¡Quiero estudiar!" o "Basta de discriminación contra las estudiantes musulmanas".
Es una protesta contra el racismo en Madrid en 2025
No es un vídeo actual, es de febrero de 2025. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa y hemos detectado que esta grabación circula desde el 26 de febrero de 2025. El Sindicato de Estudiantes de Madrid lo publicó en su cuenta de X junto con el siguiente mensaje: "El hiyab no molesta, la islamofobia sí. Las estudiantes de Parla se rebelan contra el racismo en los centros de estudio. Que nadie nos diga cómo tenemos que vestir o cómo tenemos que pensar".
A diferencia de lo que afirma el mensaje de redes, las manifestantes no pedían que el velo fuera obligatorio en los colegios de Madrid, sino que reclamaban el uso libre de esta prenda en las aulas de los institutos. Puedes comprobarlo en la página web del sindicato de estudiantes. Los medios regionales también informaron de la protesta protagonizada por alumnos de "los institutos públicos Narcís Monturiol, Nicolás Copérnico y Humanejos de Parla". Tal y como explica Telemadrid, la manifestación se produjo por la prohibición de llevar el hiyab en estos centros.
En España no está prohibido el uso de velo en espacios públicos
No existe una ley estatal que prohíba ni regule el uso del velo islámico en espacios públicos. Su uso está protegido por el derecho a la libertad religiosa amparado por el artículo 16 de la Constitución. El Congreso votó en febrero una proposición de ley orgánica presentada por Vox para prohibir el uso del burka y del niqab en espacios públicos. La proposición fue rechazada, solo PP y Vox votaron a favor y Junts presentó otra iniciativa diferente para prohibir el burka. En este reportaje ya te explicamos qué países europeos prohíben el uso del velo islámico en espacios públicos como Francia, Bélgica y Austria.
En VerificaRTVE hemos desmentido otros vídeos de manifestaciones que se difunden descontextualizados para desinformar. En este artículo desmentimos los bulos que circularon sobre una marcha antiinmigración en Reino Unido. También te aclaramos que esta grabación no se registra en el contexto de las protestas de agricultores de 2024, son imágenes de 2020.