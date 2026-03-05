El parlamento de Navarra rechaza prohibir el burka en espacios públicos

El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves dos mociones, presentadas por VOX y PPN, en las que se instaba al Gobierno de España y al Ejecutivo foral a prohibir el uso del burka en espacios públicos.

Ambas mociones, rechazadas

En concreto, en la moción de VOX se instaba al Gobierno de España y al Gobierno foral a "incorporar al ordenamiento jurídico español una prohibición general de uso en el espacio público o en lugares privados con proyección a un espacio de uso público, de las prendas de vestuario conocidas como nicab y burka".

La propuesta ha contado únicamente con el apoyo de UPN, PPN y VOX, el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención de la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, con lo que ha sido rechazada.

La moción presentada por el PPN ha obtenido también únicamente el respaldo de UPN, PP y VOX, el rechazo de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, por lo que tampoco ha salido adelante.

El texto planteaba manifestar que el uso del velo integral en espacios públicos puede resultar incompatible con esos principios cuando “supone o simboliza la invisibilidad y el sometimiento de la mujer”.

La moción también incluía un llamamiento al Gobierno central para promover una regulación estatal sobre el uso de estas prendas en espacios públicos, en coherencia con la Constitución, los tratados internacionales ratificados por España y la jurisprudencia europea.