El parlamento de Navarra rechaza prohibir el burka en espacios públicos
- PP y VOX han presentado sendas mociones en las que se instaba al Gobierno de España y al Foral a prohibir el uso del velo integral
- Las dos iniciativas han recibido únicamente el apoyo de VOX, PP y UPN, por lo que no han salido adelante
El Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves dos mociones, presentadas por VOX y PPN, en las que se instaba al Gobierno de España y al Ejecutivo foral a prohibir el uso del burka en espacios públicos.
Ambas mociones, rechazadas
En concreto, en la moción de VOX se instaba al Gobierno de España y al Gobierno foral a "incorporar al ordenamiento jurídico español una prohibición general de uso en el espacio público o en lugares privados con proyección a un espacio de uso público, de las prendas de vestuario conocidas como nicab y burka".
La propuesta ha contado únicamente con el apoyo de UPN, PPN y VOX, el rechazo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y la abstención de la parlamentaria no adscrita, Maite Nosti, con lo que ha sido rechazada.
La moción presentada por el PPN ha obtenido también únicamente el respaldo de UPN, PP y VOX, el rechazo de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, por lo que tampoco ha salido adelante.
El texto planteaba manifestar que el uso del velo integral en espacios públicos puede resultar incompatible con esos principios cuando “supone o simboliza la invisibilidad y el sometimiento de la mujer”.
La moción también incluía un llamamiento al Gobierno central para promover una regulación estatal sobre el uso de estas prendas en espacios públicos, en coherencia con la Constitución, los tratados internacionales ratificados por España y la jurisprudencia europea.
Los argumentos de los grupos
Durante la defensa de la moción de VOX, Emilio Jiménez ha afirmado que esta resolución se presenta "para la protección de la dignidad de las mujeres". "Nos negamos a que el Islam más radical cubra con una tela de retroceso, con una tela de desigualdad, de inseguridad, de silencio y de oscuridad", ha dicho.
En nombre del PPN, Javier García ha destacado que "no se trata de cuestionar creencias ni culturas", ni de "señalar". "No vamos a aceptar que, bajo el argumento del respeto cultural, se normalicen prácticas que simbolizan la sumisión estructural de la mujer", ha indicado.
Javier Esparza, de UPN, ha apoyado la supresión del burka por considerar que "es un retroceso cultural que ataca la libertad de la mujer", pero ha trasladado a VOX que con su moción "no se lavan la cara", porque "son un partido político que no reconoce la violencia machista".
Desde el PSN, Olga Chueca ha criticado que el PP "está compitiendo con Vox para convertir una práctica minoritaria en un símbolo de amenaza cultural.
Irati Jiménez, de EH Bildu, ha criticado la "fijación" de "las derechas" sobre "decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestras decisiones".
Por parte de Geroa Bai, Blanca Regulez, ha advertido al PP de que su grupo no acepta “lecciones de feminismo de quienes sostienen gobiernos con quienes lo combaten”. Además, ha indicado que en Navarra, "el uso del velo integral no es un fenómeno generalizado" y "no constituye un problema estructural".
Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha planteado si "se puede luchar contra una imposición cultural mediante una imposición legal" y ha cuestionado "por qué tenemos que poner la presión" sobre estas mujeres, "sancionando y prohibiéndoles una prenda específica".