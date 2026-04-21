Rosa Muñoz invita a contemplar la geometría sagrada del agua

"El agua es vida y el arte es creación, permite vivir muchas vidas", con esta reflexión la fotógrafa Rosa Muñoz resume a TVE la esencia de su trabajo para el 25 aniversario de la Fundación Canal. En la videoinstalación de gran formato Volver a mirar, la artista madrileña coloca un prisma rectangular en el interior del depósito elevado de la plaza de Castilla.

La obra dura cuatro minutos y medio y se emite en cuatro grandes pantallas led que reproducen el vídeo desincronizado desde cuatro puntos de partida diferentes de manera continua. Muñoz explica a RTVE.es que se trata del fruto de cinco meses de trabajo, de tomar miles de fotografías, tanto en el interior del depósito de arquitectura brutalista como en el curso del río Lozoya y luego animarlas para crear la pieza de videoarte.

Volver a mirar permite acceder de forma gratuita al interior del depósito, durante el horario de apertura de la Fundación Canal, hasta el 25 de octubre, aunque no se puede subir a lo alto de la construcción ni mirar al exterior. Muñoz resalta que es "un sitio icónico de la ciudad, pero quería poner en valor los fragmentos del propio edificio, como los arcos de medio punto, la escalera, los vanos o la parte del techo, que parecen unos ojos de una ingeniería industrial que, a la vez, nos están mirando".

Detalle de 'Volver a mirar', 2026. © Rosa Muñoz

La creadora ha deconstruido el depósito, diseñado en los años 20 del siglo pasado, pero que no entró en funcionamiento hasta 1943. El depósito no es un mero vestigio del pasado, sigue en funcionamiento y su papel es servir de infraestructura de respaldo. En el caso de un corte eléctrico, si las instalaciones de bombeo dejaran de funcionar, el agua acumulada ejercería presión y serviría para que la red de suministro de agua siguiera funcionando durante una media hora.

"El sitio es majestuoso y es tan bonito, es como un templo que tenemos aquí en la ciudad de Madrid. A veces, tampoco nos damos cuenta lo que tenemos hasta que no lo meditamos", apunta la artista. La planta circular del depósito recuerda a un tholos griego, mientras que los ventanales de medio punto recuerdan a la arquitectura romana y los juegos de luces y claroscuros remiten a los rosetones góticos.

Fragmento de 'Volver a mirar', 2026. © Rosa Muñoz

En las hipnóticas imágenes del vídeo, el agua corre mansa en los tramos medios del río o con impetú en algunas cascadas o remolinos. Muñoz empezó a tomar fotos del Lozoya en verano y luego siguió en otoño e invierno para captar distintos momentos del curso del agua desde su nacimiento en la Sierra de Guadarrama.