El otro BCN Film Fest: madres solas, artistas bloqueados y personajes que viven en pausa

Cerca del hotel donde se alojan la mayoría de los invitados de este BCN Film Festival (y donde un buen grupo de periodistas acumulan a diario medias horas y suspiros esperando a hacer sus preguntas), se encuentra un lugar de peregrinación que para la afición del Galatasaray y parte de Turquía posee un posee un poder de convocatoria que solo se encuentra en algunas ermitas mediterráneas o en los recodos etílicos de una versión coral de "Sweet Caroline" en cualquier karaoke: el banco de Arda Turan.

El otrora jugador del F.C. Barcelona y del Atlético de Madrid, entre otros, bendijo involuntariamente este asiento en la Diagonal con un gesto que muy poco tiene que ver con su talento futbolístico y mucho con la impronta de la instantánea que le inmortalizó en dicho banco, convirtiéndole en una estampa secular para muchos, y en parte del acervo popular para otros tantos. En la foto, se le ve sentado en un banco, sin gesto épico, sin acción, convertido con el tiempo en símbolo de una pausa. No es tanto la anécdota lo que importa como la idea: la quietud como significado.

Esta imagen, más allá de la boutade, ayuda a leer varias de las películas más discretas del BCN Film Fest: la del personaje que se queda quieto mientras todo alrededor sigue moviéndose. No es un recurso dramático clásico, sino una suspensión. Un momento en el que el protagonista no decide, no avanza, no actúa, sino que observa cómo su vida se reorganiza a su alrededor.

Ese clima atraviesa buena parte de la Sección Oficial de este año. Películas que no se articulan desde el conflicto externo, sino desde la espera, el bloqueo o la reconstrucción emocional. Historias donde el movimiento principal ocurre por dentro.

Personajes detenidos antes de cambiar Varias de estas películas arrancan con protagonistas que han perdido el impulso. Por qué no escribo nada convierte el bloqueo creativo en eje narrativo: este biopic sobre Carmen Laforet relata su imposibilidad para avanzar, y cuya historia se construye desde esa parálisis. Primavera observa un momento de transición vital, casi suspendido, donde las decisiones se retrasan y la identidad se redefine lentamente al ritmo de la música de Vivaldi. En You Found Me, el punto de inflexión no es un giro dramático, sino un encuentro que interrumpe una deriva emocional, con la muerte presente a través del espíritu inconsciente de uno de los protagonistas. Todo lo que no vemos se sitúa en el territorio del duelo y la ausencia, donde el relato avanza a través de gestos mínimos, silencios y conversaciones que apenas rompen la superficie. Son historias que prefieren el tiempo muerto al clímax. Los personajes no corren hacia un objetivo; se quedan quietos hasta que algo cambia. Fotograma de "You Found Me"

Madres solas, familias inestables Otra imagen que se repite es la de la familia como estructura precaria. Solomamma lo plantea desde su propio título: una maternidad en solitario que obliga a reorganizar el mundo cotidiano. La película se mueve en ese equilibrio inestable entre responsabilidad y fragilidad. Rosemead también se articula desde la relación madre-hijo, marcada por la vulnerabilidad emocional. Pálida luz en las colinas, adaptación de la obra del Nobel Kazuo Ishiguro, introduce la memoria y la distancia como elementos que desdibujan el vínculo familiar. En estas historias, la familia no funciona como refugio, sino como espacio en reconstrucción. Los personajes no heredan estructuras sólidas; tienen que improvisarlas. El conflicto aparece en decisiones pequeñas: una conversación, una ausencia, una responsabilidad que pesa más de lo previsto. El drama se vuelve doméstico, casi invisible.

Crear para recomponerse Otra línea interesante aparece en películas donde el cambio no llega como ruptura, sino como reajuste silencioso. La isla de Amrum propone un regreso físico y emocional que obliga al personaje a revisitar su identidad. The Choral plantea la construcción de una comunidad como proceso de recomposición personal, donde el grupo sustituye a la estructura familiar. En Unidentified, la incertidumbre —también en su planteamiento narrativo— empuja a los personajes hacia una redefinición de su lugar. Rosemead, desde otro registro, trabaja esa misma idea: el cambio no como giro dramático, sino como adaptación lenta a una nueva realidad. Son películas donde la transformación no llega con un clímax, sino con pequeños desplazamientos. Un personaje que vuelve, otro que escucha, otro que acepta. La recomposición se produce en voz baja. María Valverde y Bruna Cusí en "Todo lo que no se ve"

Un cine de interiores También hay una coherencia formal. Muchas de estas películas se desarrollan en espacios reducidos: casas, habitaciones, salas de ensayo, calles tranquilas. La cámara se acerca a los personajes y la acción se concentra en conversaciones y silencios. Solomamma se mueve en el ámbito doméstico; Por qué no escribo nada apuesta por interiores que reflejan el bloqueo del protagonista; Todo lo que no vemos construye su relato desde la intimidad; You Found Me privilegia encuentros cerrados; Pálida luz en las colinas utiliza los espacios como extensión emocional. Incluso títulos como La isla de Amrum o The Choral combinan exteriores con escenas íntimas donde el conflicto se concentra en el diálogo. No hay grandes set pieces: el drama ocurre en habitaciones, mesas, ensayos, conversaciones privadas. Es un cine que renuncia a la espectacularidad para observar. Las decisiones importantes ocurren sin ruido. Un personaje que se queda callado, otro que cambia de postura, una conversación que no llega a completarse. La narración se construye desde esas pequeñas variaciones. El resultado es una sensación de intimidad compartida entre películas muy distintas.