Willem Dafoe: "Hacer una película es el proceso de conocer a un personaje"

El dúo cómico Venga Monjas tienen entre su amplio arsenal humorístico una frase de idolatría a un actor, Willem Dafoe, al que describen como "senyor nostre". Un chascarrillo, sí, pero también un homenaje a un actor cuya imagen, a menudo asociada con una cierta intimidación, no corresponde con la cercanía personal y la bonhomía que irradia.

Willem Dafoe ha aterrizado en el Barcelona Film Festival con El anfitrión, el nuevo largometraje de Miguel Ángel Jiménez, un thriller inquietante rodado en la isla griega de Corfú y protagonizado por un reparto internacional, que incluye a los españoles Emma Suárez y Carlos Cuevas. El actor estadounidense interpreta a Markos Timoleon, una figura ambigua que oscila entre la hospitalidad y la amenaza. Un personaje que, como ha explicado en conversación con RTVE, no se deja atrapar desde el principio.

"Existe la idea de que eliges un personaje porque lo entiendes. No. Hacer la película es el proceso de conocer al personaje", ha señalado. Dafoe ha insistido en que, más que una psicología cerrada, lo que le sedujo del proyecto fue el conjunto: "Lo que me atrajo fue la situación, la historia, la gente implicada, el lugar donde rodábamos… todos esos elementos". En El anfitrión (The Birthday Party, en su título original), esa suma de factores construye un clima extraño, casi irreal, que el propio actor vincula también a la experiencia del rodaje.

“"Te diré cuál es mi legado cuando termine… y aún no he terminado"“

Una “sopa europea” en Corfú La película reúne a personajes de distintas nacionalidades que convergen en una isla. El rodaje replicó esa misma dinámica, con un equipo internacional trabajando en Grecia. Dafoe ha visto ahí una especie de espejo entre ficción y realidad: "Era un reparto internacional que convergía en esta isla, igual que los personajes. Tenía ese agradable 'sopa europea'". El actor ha destacado además su experiencia con el reparto español, con el que compartió buena parte del rodaje. "Disfruté mucho con todos. Saben pasarlo bien. No son actores estresados", ha comentado. Sus escenas principales fueron junto a Emma Suárez, que encarna a su ex-mujer en la ficción y con quien construye una relación matrimonial marcada por la tensión y la ambigüedad. "Ella estaba actuando en inglés, algo que no hace todo el tiempo. Tenía sus retos, pero lo hizo muy bien. Y me gustaba la relación porque es compleja entre Markos y su esposa. Eso era importante". Willem Dafoe, en el BCN Film Festival

El atractivo de no saber Dafoe ha evitado comparar este personaje con otros de su filmografía, pese a su larga trayectoria interpretando figuras intensas. "No me gustan esas comparaciones. Es otro personaje", ha respondido. En cambio, sí ha subrayado el interés que le generó trabajar con Miguel Ángel Jiménez, a quien ya admiraba previamente. "Me gustan mucho sus películas. Pensé: ¿por qué no conozco a este tipo? Me encanta Chaika (2012). También hizo un documental sobre las dificultades para rodarla en un lugar muy remoto. Me gustó su inteligencia y su visión del guion. Además, es alguien con quien te gusta estar. Es muy positivo". Ese interés por el proceso creativo, más que por el resultado o el peso del papel, sigue siendo su principal motor. "Cuando leo un guion me pregunto: ¿quiero hacer estas cosas?, ¿me interesan?, ¿me desafían? Ése es el criterio", ha explicado. El tamaño del personaje, ha añadido, no es lo esencial, aunque sí prefiere rodajes prolongados que le permitan habitar ese universo con continuidad. "Me gusta trabajar todos los días. Cuando ruedas un poco aquí y un poco allá, cada día se convierte en el primero. Tienes que volver a preguntarte qué estamos haciendo. Si trabajas cada día, esa pregunta desaparece porque ya estás dentro del mundo". “"“Los memes sobre mí pueden ser estúpidos, pero acercan a los jóvenes al cine"“

Curiosidad frente a legado A lo largo de su carrera, Dafoe ha interpretado personajes históricos, villanos icónicos, figuras religiosas o retratos íntimos del cine independiente. Célebres son sus papeles en películas como Platoon, Pobres criaturas, Spiderman, La última tentación de Cristo o The Florida Project. Sin embargo, evita pensar en términos de trayectoria cerrada o territorio conquistado. "Seguro que hay muchos territorios por explorar", ha afirmado, aunque ha rechazado anticipar futuros papeles. "El cine es muy colaborativo. Si anticipo demasiado, me creo expectativas demasiado fuertes y eso puede frenar la curiosidad y el proceso". También ha reflexionado sobre su presencia en la cultura popular y la relación con nuevas formas de consumo, desde redes sociales hasta memes. "Es algo agradable. Me gusta hacer películas y espero que la gente las disfrute. Cuando ocurre, me hace sentir útil y feliz", ha dicho. Sobre los formatos más breves, se muestra pragmático: "A veces pueden ser muy estúpidos, pero es la forma en que mucha gente joven se acerca al cine. No me disgusta porque al menos hay contacto, y quizá con el tiempo esa relación se vuelva más profunda". Dafoe como Pier Paolo Pasolini en "Pasolini" (Abel Ferrara, 2014) noticias