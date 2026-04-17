Muere Beatriz de Moura, fundadora de la editorial Tusquets

Beatriz de Moura (1939-2026), fundadora y directora literaria de la editorial Tusquets, ha fallecido a los 87 años.

"Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (...) mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial", ha comunicado Tusquets en la red social X.

Beatriz de Moura, nacida en Río de Janeiro, se instaló en la década de los 60 en Barcelona y comenzó a trabajar en la editorial Salvat y en la editorial Gustavo Gili, posteriormente en Lumen antes de fundar Tusquets Editores en 1969.