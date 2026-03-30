La Biblioteca Nacional recibe el archivo personal de Rosa Regàs, su antigua directora

Escritora, traductora, editora y directora de la Biblioteca Nacional de España de 2004 a 2007, Rosa Regàs fue una mujer de letras comprometida con lo público y cuya voluntad fue legar su archivo personal a la BNE.

El fondo de Regàs (1933-2024), toda una vida de trabajo, cabe en 18 cajas de gran tamaño cuyo contenido ayudará a entender mejor sus libros y su influencia en la literatura española.

La parte literaria de su archivo incluye manuscritos de sus obras, notas de trabajo y correcciones junto a textos sobre viajes, actos, conferencias y artículos periodísticos.

Cartas personales Una vez que se clasifique el material, los investigadores podrán consultar su faceta más íntima con sus agendas personales, su correspondencia desde el año 1950, además de los documentos sobre su labor como editora y su desempeño como directora de la BNE Nacida en 1933 en Barcelona, en el seno de una familia republicana, Rosa Regàs pasó los años de la Guerra Civil exiliada en Francia. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona se casó en 1951 con el industrial Eduard Omedes con el que tuvo cinco hijos: Eduard, Anna, David, Loris y Mariona. A los que la institución agradece su generosidad por respetar la voluntad de su madre. En 2023, Regàs firmó un acuerdo de donación con la entonces directora de la BNE, Ana Santos, en el que especificaba el deseo de que a su muerte (ocurrida un año después) todo su patrimonio bibliográfico y documental fuera a la institución, reflejo de su conciencia social. Material de la novela 'Memoria de Almator' de Rosa Regàs. BNE

De editora a escritora En 1964, empieza a trabajar en la editorial Seix Barral. Aprende rápido y en 1970 funda La Gaya Ciencia, editorial que publicaba libros de literatura, política, economía, filosofía, poesía y arquitectura. En 1973 crea la revista Arquitectura Bis, tres años más tarde, en 1976, Cuadernos de la Gaya Ciencia y en ese decenio también funda Ediciones Bausán, orientada a la literatura infantil. Entre los años 1983 y 1994, trabaja como traductora para las Naciones Unidas en Ginebra, Nueva York, Washington, Nairobi y París.

El Nadal y el Planeta Se lanza como escritora en 1987 con un ensayo-guía titulado Ginebra. Su primera novela, Memoria de Almator, aparece en 1991. En 1994, el Premio Nadal a su novela Azul, le permite llegar al gran público y su consagración llega con el Planeta por La Canción de Dorotea en 2001. En 2004 publica Diario de una abuela de verano, novela que fue convertida en una serie de TVE de trece episodios con Rosa María Sardá como protagonista. La 2 recupera 'Abuela de verano' en homenaje a Rosa Regàs Autora de novelas, relatos y de más de una docena de ensayos, colabora en diarios y revistas, imparte conferencias y se mantiene activa en movimientos solidarios y reivindicativos de los derechos humanos. De 1994 a 1998 es directora del Ateneo Americano de la Casa de América.