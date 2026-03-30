La Biblioteca Nacional recibe el archivo personal de Rosa Regàs, su antigua directora
- La escritora barcelonesa estuvo al frente de la BNE de 2004 a 2007
- Su legado incluye manuscritos, notas, cartas y documentos como editora
Escritora, traductora, editora y directora de la Biblioteca Nacional de España de 2004 a 2007, Rosa Regàs fue una mujer de letras comprometida con lo público y cuya voluntad fue legar su archivo personal a la BNE.
El fondo de Regàs (1933-2024), toda una vida de trabajo, cabe en 18 cajas de gran tamaño cuyo contenido ayudará a entender mejor sus libros y su influencia en la literatura española.
La parte literaria de su archivo incluye manuscritos de sus obras, notas de trabajo y correcciones junto a textos sobre viajes, actos, conferencias y artículos periodísticos.
Cartas personales
Una vez que se clasifique el material, los investigadores podrán consultar su faceta más íntima con sus agendas personales, su correspondencia desde el año 1950, además de los documentos sobre su labor como editora y su desempeño como directora de la BNE
Nacida en 1933 en Barcelona, en el seno de una familia republicana, Rosa Regàs pasó los años de la Guerra Civil exiliada en Francia.
Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona se casó en 1951 con el industrial Eduard Omedes con el que tuvo cinco hijos: Eduard, Anna, David, Loris y Mariona. A los que la institución agradece su generosidad por respetar la voluntad de su madre.
En 2023, Regàs firmó un acuerdo de donación con la entonces directora de la BNE, Ana Santos, en el que especificaba el deseo de que a su muerte (ocurrida un año después) todo su patrimonio bibliográfico y documental fuera a la institución, reflejo de su conciencia social.
De editora a escritora
En 1964, empieza a trabajar en la editorial Seix Barral. Aprende rápido y en 1970 funda La Gaya Ciencia, editorial que publicaba libros de literatura, política, economía, filosofía, poesía y arquitectura.
En 1973 crea la revista Arquitectura Bis, tres años más tarde, en 1976, Cuadernos de la Gaya Ciencia y en ese decenio también funda Ediciones Bausán, orientada a la literatura infantil.
Entre los años 1983 y 1994, trabaja como traductora para las Naciones Unidas en Ginebra, Nueva York, Washington, Nairobi y París.
El Nadal y el Planeta
Se lanza como escritora en 1987 con un ensayo-guía titulado Ginebra. Su primera novela, Memoria de Almator, aparece en 1991. En 1994, el Premio Nadal a su novela Azul, le permite llegar al gran público y su consagración llega con el Planeta por La Canción de Dorotea en 2001.
En 2004 publica Diario de una abuela de verano, novela que fue convertida en una serie de TVE de trece episodios con Rosa María Sardá como protagonista.
Autora de novelas, relatos y de más de una docena de ensayos, colabora en diarios y revistas, imparte conferencias y se mantiene activa en movimientos solidarios y reivindicativos de los derechos humanos. De 1994 a 1998 es directora del Ateneo Americano de la Casa de América.
Puertas abiertas
Como directora de la Biblioteca Nacional de España, intentó abrir la institución a la gente porque “los tesoros de la Biblioteca pertenecen al pueblo y 300 años de acumulación de saber han de estar a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Impulsó la jornada de puertas abiertas, que ha cumplido 20 años en 2025, modernizó el sistema de gestión bibliotecaria y puso en marcha la Biblioteca Digital Hispánica y la Hemeroteca Digital para facilitar la consulta de los fondos de la BNE.
Logros empañados por su salida precipitada. Regàs dimitió en 2007, al perder la confianza del ministro de Cultura del momento, César Antonio Molina, tras el robo de dos mapamundi de Ptolomeo que luego se recuperaron.
Entre 2014 y 2016 publicó sus memorias, en tres entregas: Entre el sentido común y el desvarío, Una larga adolescencia y Amigos para siempre. Entre sus reconocimientos, fue condecorada con la Legión de Honor francesa y la Cruz de San Jordi.