No es un vídeo actual de un barco estadounidense ardiendo en el estrecho de Ormuz
Difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve un barco ardiendo y lo presentan como si fuese un barco estadounidense atacado en la actualidad por la armada de Irán en el estrecho de Ormuz. Es falso, la grabación no es actual: circula desde el 9 de marzo. Según medios especializados, muestra un barco iraní destruido en la guerra en Oriente Medio.
"En el mismo momento en que Trump se jactaba de que 'la potencia naval iraní ha sido completamente destruida', la Armada iraní hundió un barco estadounidense que intentó acercarse al puerto de Bandar Abbas", dice un mensaje compartido más de 4.000 compartidos en X desde el 12 de abril. La publicación difunde un vídeo, de 19 segundos, en el que se ve un barco ardiendo en el océano.
Un vídeo que circula desde marzo
Esta grabación no es actual, circula en redes desde hace más de un mes. En VerficaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa con varios fotogramas y hemos encontrado el mismo vídeo difundido el 9 de marzo de 2026. El mensaje asegura que las imágenes "muestran un buque de las Fuerzas Navales Iraníes", en concreto "una corbeta de la clase Shahid Soleimani" ante las costas de Bandar Lengeh, en el Golfo Pérsico.
El medio especializado Naval News informó de que "la corbeta, identificada como IRIS Haj Qasem", de la clase Soleimani, fue alcanzada el 8 de marzo "mientras estaba anclada frente a Bandar Lengeh, en el estrecho de Ormuz". Días antes, el 3 de marzo, se registraron otros ataques a buques muy cerca de Bandar Lengeh, en Bandar Abad, según este medio.
Estos ataques se producen en el contexto de la Operación Furia Épica, como Estados Unidos e Israel llaman a la intervención militar en Irán que comenzó el 28 de febrero de 2026. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), a través de su cuenta en X, publicó el 11 de marzo un vídeo actualizando la información sobre la guerra en Irán y aseguraban que habían “destruido el último de los cuatro buques de guerra de la clase Soleimani (minuto 1:17), a la que, según Naval News, pertenece el IRIS Haj Qasem.
El estrecho de Ormuz, en el centro de las negociaciones
Estos mensajes se difunden mientras Irán y Estados Unidos negocian en Pakistán el final de la guerra y después del alto el fuego acordado por ambas partes a inicios de abril. Trump anunció el 12 de abril que Estados Unidos bloqueará el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz desde los puertos iraníes y que comenzará a destruir las minas colocadas por Irán. Un día más tarde, el presidente estadounidense anunció que la Armada iraní ha quedado "completamente destruida" con la caída de "158 buques".
La guerra en Oriente Medio está siendo objeto continuo de desinformación, como te explicamos en este reportaje. En VerificaRTVE te aclaramos que esta imagen no es una cadena humana iraní defendiendo una central nuclear, es una imagen creada con IA. También te hemos explicado que Irán no "acaba de destruir" el puerto de Eilat en Israel, es un vídeo de 2024