No es un vídeo actual de un barco estadounidense ardiendo en el estrecho de Ormuz

Difunden en redes sociales un vídeo en el que se ve un barco ardiendo y lo presentan como si fuese un barco estadounidense atacado en la actualidad por la armada de Irán en el estrecho de Ormuz. Es falso, la grabación no es actual: circula desde el 9 de marzo. Según medios especializados, muestra un barco iraní destruido en la guerra en Oriente Medio.

"En el mismo momento en que Trump se jactaba de que 'la potencia naval iraní ha sido completamente destruida', la Armada iraní hundió un barco estadounidense que intentó acercarse al puerto de Bandar Abbas", dice un mensaje compartido más de 4.000 compartidos en X desde el 12 de abril. La publicación difunde un vídeo, de 19 segundos, en el que se ve un barco ardiendo en el océano.