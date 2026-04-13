'Víctimas educadoras' para deslegitimar la violencia en las aulas a través de testimonios en vídeo

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa ponen en marcha una plataforma educativa denominada Víctimas educadoras que recoge testimonios en vídeo de víctimas del terrorismo para su uso en institutos y universidades de toda España. La iniciativa tiene el objetivo de llegar al máximo número posible de estudiantes, dando respuesta a los centros educativos que demandan encuentros directos con víctimas que, sin embargo, son imposibles de cubrir.

Los testimonios, de entre 20 y 35 minutos de duración, tienen una estructura dividida en tres partes. En primer lugar, quién era la víctima o quién es, si se trata de un superviviente. En segundo lugar, cómo ocurrió el atentado. Por último, qué mensaje quieren trasladar a las nuevas generaciones. Participan personas heridas en atentados y familiares directos - hijos, hermanos o padres - de víctimas mortales de diferentes violencias: ETA, terrorismo yihadista, extrema derecha, los GAL o los GRAPO.

Una nueva generación toma la palabra La plataforma incorpora también una colección de testimonios de nietos de víctimas. Se trata de una apuesta por acercar la memoria a los jóvenes a través de voces de su misma generación. Muchos de ellos no habían nacido o eran muy pequeños cuando ETA dejó de matar, en 2010, pero reclaman entender por qué casi 1.500 personas perdieron la vida a manos de distintas organizaciones terroristas en España desde los años sesenta. "Nuestro objetivo es que la presente colección de testimonios, dados por personas a menudo sin presencia previa en los medios, contribuya a deslegitimar el terrorismo entre las nuevas generaciones, que pueden conectar y sentirse identificados con otras voces de su misma edad", explican desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.