'Víctimas educadoras' para deslegitimar la violencia en las aulas a través de testimonios en vídeo
- El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa Blanco son los precursores de una iniciativa dirigida a estudiantes
- La plataforma pretende ser una alternativa accesible a los encuentros directos ya existentes entre víctimas y alumnos
El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Fundación Fernando Buesa ponen en marcha una plataforma educativa denominada Víctimas educadoras que recoge testimonios en vídeo de víctimas del terrorismo para su uso en institutos y universidades de toda España. La iniciativa tiene el objetivo de llegar al máximo número posible de estudiantes, dando respuesta a los centros educativos que demandan encuentros directos con víctimas que, sin embargo, son imposibles de cubrir.
Los testimonios, de entre 20 y 35 minutos de duración, tienen una estructura dividida en tres partes. En primer lugar, quién era la víctima o quién es, si se trata de un superviviente. En segundo lugar, cómo ocurrió el atentado. Por último, qué mensaje quieren trasladar a las nuevas generaciones. Participan personas heridas en atentados y familiares directos - hijos, hermanos o padres - de víctimas mortales de diferentes violencias: ETA, terrorismo yihadista, extrema derecha, los GAL o los GRAPO.
Una nueva generación toma la palabra
La plataforma incorpora también una colección de testimonios de nietos de víctimas. Se trata de una apuesta por acercar la memoria a los jóvenes a través de voces de su misma generación. Muchos de ellos no habían nacido o eran muy pequeños cuando ETA dejó de matar, en 2010, pero reclaman entender por qué casi 1.500 personas perdieron la vida a manos de distintas organizaciones terroristas en España desde los años sesenta.
"Nuestro objetivo es que la presente colección de testimonios, dados por personas a menudo sin presencia previa en los medios, contribuya a deslegitimar el terrorismo entre las nuevas generaciones, que pueden conectar y sentirse identificados con otras voces de su misma edad", explican desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo.
Una herramienta contra la radicalización
Más allá de la memoria, el proyecto buscar deslegitimar el uso de la violencia en política y prevenir la radicalización. La web permite buscar por víctima o por temática, respondiendo a 29 cuestiones que suelen plantear los estudiantes de manera habitual cuando se producen encuentros directos en las aulas.
Los responsables del proyecto recomiendan complementar la visualización de los vídeos con las unidades didácticas del programa Memoria y prevención del terrorismo, disponibles también en la plataforma.