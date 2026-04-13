Sumar insta a la ministra de Vivienda a "reforzar la necesidad" de sacar adelante el decreto: "La veo un poquito callada"
- "Nunca en el Ministerio de Vivienda el compromiso ha sido muy contundente", ha dicho sobre la prórroga de los alquileres
- La portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, ve "gravísimo" que el PP no quiera reunirse para abordar la medida
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, no ve "muy contundente" el "compromiso" en materia de Vivienda del PSOE, su socio en el Gobierno, y ha asegurado que ve a la ministra responsable de este departamento, Isabel Rodríguez, "un poquito callada", en relación con la necesidad de sacar adelante el real decreto para la prórroga de los alquileres.
Entrevistada en Las Mañanas de RNE, Barbero ha asegurado que su formación y el PSOE están "coordinadas", pero ha agregado: "No le voy a engañar, nunca en el Ministerio de Vivienda, el compromiso con esta materia y con esta medida ha sido muy contundente y tampoco lo está siendo ahora".
"Bienvenida la ministra si quiere reforzar todavía más la necesidad de sacarlo adelante, supongo que le ve todo el mundo como la veo yo un poquito callada con esta materia", ha asegurado Barbero al ser preguntada por si considera que su formación se ha quedado sola en la iniciativa de sacar adelante la medida.
Sobre la posición del PP en esta materia, la portavoz parlamentaria se ha mostrado muy crítica y ha calificado de "gravísimo" que ni siquiera haya querido sentarse a negociar con ellos los apoyos para sacar adelante el decreto.
"Del único partido que hemos tenido el no rotundo es del PP, me parece gravísimo", ha dicho la diputada que ha reprochado al líder que vaya a votar "en contra" de tres millones de personas afectadas por la medida. En este sentido, ha insistido en que quieren hablar con los populares para que que les trasladen "qué quieren hacer para solucionar la crisis habitacional".
Sobre la unidad de las izquierdas: "Tiene que hacerse con una mirada a largo plazo"
En relación con otro asunto, la iniciativa para movilizar la unidad de las izquierdas de cara a las elecciones generales, Barbero ha asegurado que le parecería "estupendo" que Podemos se sumara a una posible candidatura de unidad de las izquierdas de cara a las elecciones generales de 2027: "Siempre lo hemos dicho, no voy a andar ahora con medias palabras".
Eso sí, ha evitado pronunciarse sobre quién debería liderar esa alianza, que el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, y la eurodiputada Irene Montero, quieren impulsar y que han abordado en dos debates celebrados en Madrid y en Barcelona, con Emilio Delgado de Más Madrid, y Xavier Domènech de los Comunes respectivamente.
La "construcción de la unidad tiene que hacerse con una mirada a medio y largo plazo", hablar "de muchos aspectos no se trata solo de quien puede liderar", algo que habría que abordar más adelante.
En este sentido, Movimiento Sumar va a celebrar en Sevilla este domingo un nuevo encuentro con Comuns e Izquierda Unida como el que hizo en Madrid en febrero bajo el lema Un paso al frente, para construir una alianza electoral común de cara a las próximas elecciones generales para frenar el auge de la derecha.