María Jesús Montero comparecerá en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado el 20 de abril

La ex vicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda María Jesús Montero comparecerá en la comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el Senado el próximo lunes 20 de abril, según han anunciado fuentes del PP de la Cámara Alta.

El Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, ha dicho que la también candidata socialista a la Junta de Andalucía en las elecciones del próximo 17 de mayo tendrá que explicar "cómo se convirtió la SEPI en el centro de operaciones de la corrupción sanchista". A su juicio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido a esta entidad en "la sucursal a donde llega el dinero de los españoles y desde donde sale para pagar favores políticos y personales".

El PP sostiene que "el sanchismo llegó al poder y convirtió La Moncloa en un centro de negocios particular y los impuestos de los españoles en su botín", y que emplearon la SEPI para ello.

"Y como directora de esa sucursal y nexo corruptor entre todas las tramas de corrupción sanchista emerge la figura de María Jesús Montero", añaden los 'populares', que consideran que, así, "la consejera de los ERE" (en referencia a su etapa en los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán) pasó a ser "la vicepresidenta de las mordidas".

"No se va a ir de rositas" El Partido Popular sitúa a Montero como la "máxima dirigente" de una SEPI que ha llevado a empresas que eran "punteras", como Correos, "a números rojos", que "rescató a Air Europa de manera sospechosa", a Plus Ultra "de manera sorprendente", o que "cobijó a la fontanera Leire Díez". Y es que la UCO investiga si la trama de Leire Díez cobró más de 700.000 euros por cinco operaciones con empresas de la SEPI. La UCO investiga si la trama de Leire Díez cobró más de 700.000 euros por cinco operaciones con empresas de la SEPI Una SEPI, prosiguen las mismas fuentes, que "contrató con Servinabar" vinculada al caso Koldo y que "tiene a muchas de sus empresas investigadas por malversación y contratos amañados". El Partido Popular recuerda que hace más de dos meses, antes de la convocatoria electoral en Andalucía, el PP presentó en la Cámara Alta el plan de Trabajo de la Comisión, anunciando que Montero sería "de las primeras en comparecer". Y que entonces, en febrero, la dirigente socialista "dijo que no habría ningún problema" y que "iría las veces que hiciera falta". Los 'populares' dicen desconocer si "nunca antes una mujer había tenido tanto poder como ella", pero sí que "nunca antes una videpresidenta había estado tan rodeada de corruptos" como Montero, a quien le "persiguen" los escándalos. Por todo, le han advertido "que no se piense que se va a ir de rositas" por dejar el cargo de vicepresidenta del Gobierno. El PP también ha citado, con su mayoría absoluta, a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, este lunes 13 de abril, y a su vicepresidente, Bartlomé Lora, el miércoles 15. El expresidente de la SEPI Vicente Fernández también comparecerá el 16 de abril.