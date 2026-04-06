Igualdad investiga a otras tres cofradías por discriminar a las mujeres en Semana Santa
- El Ejecutivo ha enviado, a través del Instituto de las Mujeres, un oficio a dos cofradías de Córdoba y otra de Albacete
- Si las cofradías no toman medidas, Igualdad las denunciará ante la Fiscalía, como hizo con la de Sagunto
El Ministerio de Igualdad ha detectado a otras tres cofradías que vetan a las mujeres en las procesiones de la Semana Santa. Les ha pedido que dejen de hacerlo o las denunciará ante la Fiscalía, como ya ha hecho con la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto.
A través del Instituto de las Mujeres, Igualdad ha enviado este lunes un oficio a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, en Córdoba; la Cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, también en Córdoba; y la Cofradía del Silencio, en Albacete.
A la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores le ha enviado el oficio por una posible conducta discriminatoria al impedir la participación de las mujeres como costaleras. A la Cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, por permitir que las mujeres aparezcan solo de manera simbólica. Y a la Cofradía del Silencio por exigir una altura mínima de 1,70 metros para acceder a las cuadrillas de costaleros.
Igualdad recuerda en el escrito que estos requisitos vulneran varias leyes y que los criterios de admisión deben garantizar la ausencia de discriminación. Además, también ha enviado un oficio a los ayuntamientos correspondientes y al Instituto Andaluz de la Mujer y no descarta recurrir a la Fiscalía si las cofradías no toman medidas.
El polémico caso de Sagunto
La primera cofradía investigada por Igualdad tras despertar polémica es la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, en Valencia. Allí, los hombres decidieron rechazar que las mujeres procesionen con ellos.
Votaron 267 en contra frente a 114 a favor de cambiar los estatutos de la organización de la fiesta de 500 años. Argumentaron que “la tradición es la tradición”, a pesar del riesgo de perder la categoría de Interés Turístico Nacional.
"Vamos a trasladar esta cuestión a la Fiscalía porque, efectivamente, aquí hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales y también reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia", explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el pasado 27 de marzo.