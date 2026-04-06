Igualdad investiga a otras tres cofradías por discriminar a las mujeres en Semana Santa

El Ministerio de Igualdad ha detectado a otras tres cofradías que vetan a las mujeres en las procesiones de la Semana Santa. Les ha pedido que dejen de hacerlo o las denunciará ante la Fiscalía, como ya ha hecho con la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto.

A través del Instituto de las Mujeres, Igualdad ha enviado este lunes un oficio a la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, en Córdoba; la Cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, también en Córdoba; y la Cofradía del Silencio, en Albacete.

A la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores le ha enviado el oficio por una posible conducta discriminatoria al impedir la participación de las mujeres como costaleras. A la Cofradía del Santo Sepulcro de Aguilar de la Frontera, por permitir que las mujeres aparezcan solo de manera simbólica. Y a la Cofradía del Silencio por exigir una altura mínima de 1,70 metros para acceder a las cuadrillas de costaleros.

Igualdad recuerda en el escrito que estos requisitos vulneran varias leyes y que los criterios de admisión deben garantizar la ausencia de discriminación. Además, también ha enviado un oficio a los ayuntamientos correspondientes y al Instituto Andaluz de la Mujer y no descarta recurrir a la Fiscalía si las cofradías no toman medidas.