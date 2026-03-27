Igualdad llevará a la Fiscalía el rechazo a las mujeres en la cofradía de Sagunto

El Gobierno de España llevará a la Fiscalía el veto a la participación de mujeres en la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunto, en Valencia. Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras reunirse con el Colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto y representantes de las mujeres que quieren formar parte de la cofradía.

"Vamos a trasladar esta cuestión a la Fiscalía porque, efectivamente, aquí hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales y también reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia", ha señalado Redondo. Esta medida llega después de que la Cofradía de Sagunto rechazara por tercera vez la entrada de mujeres tras una votación con 267 votos en contra y solo 114 a favor.

Procesión de Sagunto en una imagen de archivo SEMANA SANTA SAGUNTO // RAFAEL ARIAS RODRÍGUEZ

Redondo quiere trasladar el asunto a la Fiscalía "para que conozca y pueda abrir, en su caso, un expediente informativo sobre esta cuestión". También ha anunciado que van a revisar "cómo está inscrita la Cofradía en el registro de entidades religiosas, para ver cómo se ha registrado el estatuto o si no hay, en cuyo caso estamos ante una anomalía que también necesitaría una respuesta".

Retirar la declaración de interés a la Semana Santa de Sagunto Redondo ha recordado que el Ejecutivo trabaja en la revocación de la declaración de la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional, vigente desde 2004, porque cree que "no es lo que merece la sociedad saguntina". "Estoy convencida de que abrazan la igualdad y no discriminación en todos los ámbitos de su vida, en el ámbito de cualquiera de las manifestaciones vitales", ha señalado. El Gobierno inicia los trámites para retirar la declaración de interés a la Semana Santa de Sagunto por el veto a mujeres Daniel Herrero Además, ha calificado la situación de "anacronismo" y de "reducto machista, discriminatorio y de desigualdad": "Estamos hablando de hermanas, de hijas, de nietas, que se ven discriminadas simplemente por el hecho de ser mujer". "En este momento histórico en España es imposible que podamos mirar hacia otro lado. Tenemos que afrontar esta realidad claramente discriminatoria", ha subrayado. En la reunión, también han estado la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Al Colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto, el Gobierno ha tratado de trasladarle el compromiso firme con quienes "legítimamente están buscando la igualdad real y están peleando, no solamente por ellas, sino también por las generaciones futuras". Así lo ha indicado Redondo: "Estos reductos machistas no son admisibles y, desde luego, van a encontrar todo el apoyo en el Gobierno de España para seguir trabajando en favor de la igualdad real de oportunidades". ““