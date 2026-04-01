El tiempo hoy 1 de abril en España: la Aemet pone a Cataluña y Baleares en aviso naranja por oleaje y viento

El Miércoles Santo llega a España con cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica oriental, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, quedando los cielos poco nubosos o con intervalos en la mitad sur peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

Aumenta la inestabilidad en el nordeste peninsular, con abundante nubosidad y precipitaciones en Baleares y el Ampurdán. No se descarta que en las islas puedan ir acompañadas de tormenta y que algún chubasco sea localmente fuerte. De hecho, la Aemet ha activado el aviso naranja (peligro importante) en Mallorca, Menorca y Girona por viento y oleaje.

Seguirá nevando en el Pirineo y, en menor medida, en otros sistemas montañosos del norte, con la cota por encima de los 1.200/1.400 metros en el Pirineo y de 1.400/1.800 metros en el resto. En Canarias, calima con intervalos de nubes medias y altas con algún chubasco aislado en la provincia occidental.