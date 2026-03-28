Dos muertos y al menos once heridos en ataque nocturno ruso contra Odesa
- Rusia deja también otros tres muertos en las regiones de Poltava y Dnipropetrovsk
- Zelenski alerta contra relajar la presión sobre Rusia: "Es peligroso"
Dos personas han muerto y al menos once han resultado heridas en un ataque nocturno ruso contra la ciudad portuaria de Odesa, en la que se vio afectada, entre otras infraestructuras civiles, una maternidad. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque y ha alertado contra relajar la presión sobre Rusia.
"Anoche, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. No tenía ningún sentido desde el punto de vista militar; se trató de un acto de puro terror contra la población civil. En el ataque contra la ciudad se utilizaron más de 60 drones", ha escrito Zelenski en un mensaje en X.
Según ha informado vía Telegram el jefe de la administración militar de Odesa, Serguí Lisak, a las 7 de la mañana se tuvo conocimiento de que una persona había muerto en el hospital por las lesiones sufridas. Poco más tarde, informó del hallazgo de un cuerpo sin vida bajo los escombros de uno de los edificios dañados y precisó que, hasta el momento, se tenía constancia de once heridos: "Mi más sincero pésame a sus familiares y seres queridos".
Ucrania informa de que se ha registrado un impacto en el tejado de una maternidad, daños en tres centros educativos y en varios edificios residenciales, así como en diez vehículos.
En tanto, el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha confirmado las dos muertes, entre ellas la de un hombre de 34 años, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado de entre los escombros de un edificio, y cifró los heridos en doce.
Zelenski alerta contra rebajar la presión sobre Rusia
Zelenski ha lamentado los cuantiosos daños en la maternidad, en los edificios residenciales, en los comercios y en el puerto e infraestructuras críticas de la ciudad. También se ha referido a los ataques rusos durante la noche contra las regiones de Poltava, donde las autoridades han informado de un muerto, y Dnipropetrovsk, con un resultado de dos muertos y dos heridos en la ciudad de Krivi Rig.
"Cada uno de estos ataques demuestra que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra. Por eso, cualquier relajación de la presión sobre ella es peligrosa. Y los esfuerzos coordinados para proteger a las personas y las vidas nos ayudarán a nosotros, a la defensa de nuestro país y a nuestra diplomacia", ha afirmado.
Ha agradecido a los socios que colaboran con Ucrania y apoyan al pueblo ucraniano y ha asegurado que Ucrania, a su vez, también trabaja con todos para dotar al país de más fuerza y más capacidad para protege día y noche sus ciudades, pueblos, infraestructuras y la vida de su gente. "La defensa colectiva y la acción coordinada pueden ofrecer los resultados más eficaces", ha zanjado.