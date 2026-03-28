Dos muertos y al menos once heridos en ataque nocturno ruso contra Odesa

Dos personas han muerto y al menos once han resultado heridas en un ataque nocturno ruso contra la ciudad portuaria de Odesa, en la que se vio afectada, entre otras infraestructuras civiles, una maternidad. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha condenado el ataque y ha alertado contra relajar la presión sobre Rusia.

"Anoche, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. No tenía ningún sentido desde el punto de vista militar; se trató de un acto de puro terror contra la población civil. En el ataque contra la ciudad se utilizaron más de 60 drones", ha escrito Zelenski en un mensaje en X.

Según ha informado vía Telegram el jefe de la administración militar de Odesa, Serguí Lisak, a las 7 de la mañana se tuvo conocimiento de que una persona había muerto en el hospital por las lesiones sufridas. Poco más tarde, informó del hallazgo de un cuerpo sin vida bajo los escombros de uno de los edificios dañados y precisó que, hasta el momento, se tenía constancia de once heridos: "Mi más sincero pésame a sus familiares y seres queridos".

Ucrania informa de que se ha registrado un impacto en el tejado de una maternidad, daños en tres centros educativos y en varios edificios residenciales, así como en diez vehículos.

En tanto, el gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha confirmado las dos muertes, entre ellas la de un hombre de 34 años, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado de entre los escombros de un edificio, y cifró los heridos en doce.