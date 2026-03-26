No han prohibido las clases de música en escuelas de Alemania para "no ofender" a musulmanes, es un bulo
Circula en redes sociales un vídeo de un programa informativo en alemán junto a mensajes que aseguran que "algunas escuelas alemanas" no imparten clases de música porque el canto no se practica en el islam para "no ofender la sensibilidad de los musulmanes". Es un bulo. No hay registros de tal prohibición en Alemania y la grabación se refiere a una medida en Hamburgo, no habla de la prohibición de dicha asignatura en las escuelas. Esta falsa idea ya fue desmentida en 2025 por autoridades y verificadores.
Un mensaje compartido más de 8.000 veces en X desde el 24 de marzo dice en inglés: "Algunas escuelas en Alemania no ofrecerán clases de música porque no quieren ofender la sensibilidad de los musulmanes, quienes consideran la música un pecado grave". La publicación difunde un vídeo de 31 segundos de un programa informativo en el que leemos el rótulo en alemán: "Los musulmanes amenazan a sus compañeros de clase. Hamburgo toma una postura firme contra la discriminación".
No han prohibido las clases de música en escuelas alemanas
No hay registros de que en escuelas de Alemania hayan prohibido las clases de música para "no ofender la sensibilidad de los musulmanes". Hemos realizado búsquedas por las palabras clave en alemán de "clases de música" y "musulmanes" y hemos constatado que no hay registros de dicha prohibición en relación al sentimiento religioso de alumnos musulmanes.
El vídeo que adjunta la publicación se difunde descontextualizado y se ha tergiversado su contenido. En VerificaRTVE hemos analizado la grabación con la herramienta de transcripción del proyecto IVERES y hemos constatado que el presentador dice: "Se trata de casos aislados, pero al parecer son tantos que la consejera de Educación de Hamburgo ha decidido actuar ahora junto con asociaciones religiosas cristianas, judías y musulmanas". A continuación, afirma que "se trata de agresiones y actos de discriminación cometidos principalmente por alumnos musulmanes" y que, "por ejemplo, se han producido casos aislados de agresiones a niñas alemanas". Además, relata que "otros no participarían en las clases de música porque estas son haram (pecado)". Tal y como puedes comprobar, el presentador no anuncia la prohibición de dicha materia en las escuelas.
Gracias a una búsqueda inversa de uno de los primeros fotogramas del vídeo, averiguamos que la grabación es un fragmento de este reportaje del 25 de junio de 2025 de la emisora "Welt" sobre conflictos por motivos religiosos en las escuelas de Hamburgo. El titular que acompaña el vídeo original es el entrecomillado en alemán "No se pueden impartir clases de música porque el canto no se practica en el islam". Se trata de una cita del político de la CDU, Sandro Kappe, tal y como destacó en ese momento la cuenta de X de Welt.
Un bulo desmentido por las autoridades que circula en redes desde 2025
El servicio de verificación de la Agencia Alemana de Prensa (DPA-factchecking) desmintió el 16 de octubre de 2025 las afirmaciones de que estaban prohibiendo las clases de música en Hamburgo: "Un político cita un ejemplo, una emisora lo convierte en noticia de primera plana, y en internet se convierte en una prohibición. El hecho es que el canto continúa en las escuelas de Hamburgo". Según explicaron, Sandro Kappe habló de las clases de música como ejemplo de tensiones con motivaciones religiosas, afirmando que "las clases de música no pueden impartirse porque cantar está prohibido en el islam" y se refirió a "varios incidentes aislados".
El 13 de octubre de 2025, el verificador de la agencia de noticias AFP (AFP Factual) desmintió "tal prohibición" en las escuelas alemanas y subrayó que "las autoridades locales negaron el supuesto veto". El portavoz de la Autoridad de Escuelas de Hamburgo, Peter Albrecht, también aclaró que no se han prohibido las clases de música en Hamburgo. Albrecht negó la existencia de una prohibición de las clases de música: "Eso es totalmente falso". Aclaró que estas "se siguen impartiendo conforme a los programas educativos".
El verificador alemán DPA-Factchecking aclaró entonces que "en Hamburgo se imparten clases de música" y que "ni las autoridades escolares ni los políticos han prohibido la música" aunque existan informes de casos en los que estudiantes musulmanes supuestamente se negaron a participar en las clases. La consejera de Educación de Hamburgo, mencionada en el vídeo de redes, "confirmó los incidentes, pero no ve un problema generalizado de extremismo y discriminación".
En VerificaRTVE hemos desmentido en otras ocasiones contenidos desinformativos que se difunden con el objetivo de alimentar el discurso de odio islamófobo. Ya aclaramos que los colegios de Madrid no crean entradas "solo para mujeres musulmanas" y desmentimos que el Gobierno haya prohibido el consumo de carne de cerdo en los comedores escolares para no ofender a los musulmanes.