No han prohibido las clases de música en escuelas de Alemania para "no ofender" a musulmanes, es un bulo

Circula en redes sociales un vídeo de un programa informativo en alemán junto a mensajes que aseguran que "algunas escuelas alemanas" no imparten clases de música porque el canto no se practica en el islam para "no ofender la sensibilidad de los musulmanes". Es un bulo. No hay registros de tal prohibición en Alemania y la grabación se refiere a una medida en Hamburgo, no habla de la prohibición de dicha asignatura en las escuelas. Esta falsa idea ya fue desmentida en 2025 por autoridades y verificadores.

Un mensaje compartido más de 8.000 veces en X desde el 24 de marzo dice en inglés: "Algunas escuelas en Alemania no ofrecerán clases de música porque no quieren ofender la sensibilidad de los musulmanes, quienes consideran la música un pecado grave". La publicación difunde un vídeo de 31 segundos de un programa informativo en el que leemos el rótulo en alemán: "Los musulmanes amenazan a sus compañeros de clase. Hamburgo toma una postura firme contra la discriminación".