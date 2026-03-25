Detectan en Italia el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos

El Ministerio de Sanidad de Italia ha informado este miércoles de la detección en la región de Lombardía (norte) del primer caso de gripe aviar A (H9N2) en un ser humano que se ha documentado en Europa. La gripe A (H9N2) es un subtipo del virus de la influenza A de origen aviar.

El paciente es una persona en situación de fragilidad y con patologías previas que contrajo la infección en un país extracomunitario antes de viajar a Italia y que se encuentra actualmente hospitalizado, según un comunicado oficial.

Las autoridades sanitarias han precisado que se trata de un virus de origen animal con baja patogenicidad y que, sobre la base de la información disponible hasta la fecha, el contagio ocurre mediante la exposición directa a aves de corral infectadas o a ambientes y materiales contaminados.