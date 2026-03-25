Detectan en Italia el primer caso en Europa de gripe aviar A en humanos
- El paciente tiene patologías previas y contrajo la infección en un país extracomunitario
- Las autoridades sanitarias precisan que se trata de un virus de origen animal con baja patogenicidad
El Ministerio de Sanidad de Italia ha informado este miércoles de la detección en la región de Lombardía (norte) del primer caso de gripe aviar A (H9N2) en un ser humano que se ha documentado en Europa. La gripe A (H9N2) es un subtipo del virus de la influenza A de origen aviar.
El paciente es una persona en situación de fragilidad y con patologías previas que contrajo la infección en un país extracomunitario antes de viajar a Italia y que se encuentra actualmente hospitalizado, según un comunicado oficial.
Las autoridades sanitarias han precisado que se trata de un virus de origen animal con baja patogenicidad y que, sobre la base de la información disponible hasta la fecha, el contagio ocurre mediante la exposición directa a aves de corral infectadas o a ambientes y materiales contaminados.
"Nunca se ha notificado la transmisión de persona a persona"
Asimismo, Sanidad ha recordado que los casos humanos detectados hasta ahora a nivel global se caracterizan por presentar una sintomatología leve y ha subrayado que "nunca se ha notificado la transmisión de persona a persona" en esta variante.
Tras la identificación del positivo, se han activado los protocolos ordinarios de vigilancia y prevención, logrando localizar a todos los contactos estrechos del paciente para su seguimiento.
El Ministerio de Sanidad italiano ha coordinado la respuesta junto al Instituto Superior de Sanidad (ISS) y el grupo de expertos de laboratorio de referencia nacional, manteniendo informados a los organismos internacionales competentes.
Las autoridades concluyeron que, por el momento, no se detectan situaciones críticas y que la evolución del escenario se monitoriza constantemente.
En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decretó el pasado mes de noviembre el confinamiento de todas las explotaciones de aves de corral que se crían al aire libre con el objetivo de prevenir y controlar el contagio de la gripe aviar. Una restricción que afectó a todas las granjas avícolas al aire libre en cualquier método de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo, así como las que produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor.