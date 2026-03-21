Un juez de EE.UU. anula la política del Pentágono que limita el acceso a la prensa independiente

A mediados de octubre del año pasado, decenas de reporteros entregaron sus credenciales y abandonaron el Pentágono. Lo hacían en señal de rechazo a una nueva normativa por la que eran sometidos a una autorización previa de información por parte del secretario de Guerra. Estas nuevas reglas permitían expulsar a periodistas que publicaran información no aprobada: una restricción grave a la labor de los medios de comunicación. Organizaciones periodísticas de todo tipo prometieron seguir informando pero advirtieron que estas medidas representaban una amenaza al periodismo independiente. La imagen de los reporteros abandonando el Pentágono cobró relevancia en redes sociales y medios de comunicación.

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Apenas medio año más tarde un juez federal de Estados Unidos ha declarado este viernes ilegal la norma del secretario de Guerra, Pete Hegseth, que restringía el acceso de la prensa a sus instalaciones, al considerar que violaba la primera Enmienda.

Paul Friedman, juez del Tribunal de Distrito de Washington, ha sostenido que la normativa otorgaba al Pentágono un poder excesivamente amplio y arbitrario para retirar acreditaciones a reporteros, sin criterios claros ni mecanismos de apelación.

En su fallo, el juez ha subrayado que la política "carece de directrices precisas para garantizar que los periodistas puedan ejercer sus funciones sin riesgo de sanción", lo que a su criterio constituye una forma de censura potencial.

La resolución se conoce tras la demanda presentada por el New York Times contra el Departamento de Guerra por las limitaciones impuestas a los periodistas en octubre de 2025.

Hegseth había impuesto reglas restrictivas como limitaciones al acceso físico a las instalaciones, uso de las fuentes, o plantear la posibilidad de sanciones por el hecho de solicitar información de interés público sin autorización, aún cuando no se tratara de temas clasificados, provocando que la mayoría de medios renunciaran a sus credenciales porque rechazaron firmar un compromiso para cumplir estas restricciones.

La resolución judicial bloquea de forma inmediata la aplicación de las disposiciones más restrictivas de la normativa y reafirma el derecho de los medios a acceder a información de interés público dentro del Departamento de Guerra.

En octubre pasado, grandes medios estadounidenses, entre ellos periodistas con más de treinta años de carrera como corresponsales en el Pentágono, entregaron sus credenciales, entre ellos el New York Times, Washington Post, Politico, las agencias Reuters y Associated Press y las cadenas de televisión como ABC News, CBS News CNN y NBC News, incluida la cadena conservadora Fox News, en la que Hegseth trabajó como comentarista antes de ser escogido por el presidente, Donald Trump, para el cargo de jefe del Pentágono en 2025.

En su lugar, en el Pentágono quedaron acreditados únicamente medios de corte conservador o de derecha como la red One American News o reporteros de otros como The Federalist o The Epoch Times.

La amenaza de Trump de quitar licencias a los medios Un mes antes de que numerosos periodistas salieran del Pentágono, en septiembre de 2025, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con quitarle los permisos de emisión a los canales de televisión que le criticaran, porque, según él, aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra. "Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97% en mi contra. Un 97% negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave (en las presidenciales). Si están un 97% en mi contra, solo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso", dijo Trump a bordo del avión presidencial Air Force One. En esa misma semana, el programa nocturno de Jimmy Kimmel era retirado de la cadena ABC, propiedad de Disney, por un comentario del presentador sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk. En concreto, el humorista sugirió en su intervención que el acusado, Tyler Robinson, es republicano y que el Partido estaba haciendo todo lo posible para no verse asociado con el mismo y para sacar rédito político a la situación. Las críticas de Trump no se hicieron esperar y el presidente estadounidense ponía en la diana a una serie de presentadores de programas de televisión que le cuestionaban para volver a mencionar el mismo argumento: "Tienen licencia. No tienen permitido hacer eso". O para hablar abiertamente de la cancelación de programas a través de mensajes en su red social donde aprovechó para pedir directamente la suspensión de los espacios nocturnos de Jimmy Fallon y de Seth Meyers en NBC, al que calificó de "perdedor" y criticó por sus bajas audiencias y cobertura mediática, que consideró sesgada. Días después el programa de Kimmel regresó al plató de la ABC y el pulso entre Trump y los medios que considera en su contra continúa.