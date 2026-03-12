Aitana Sánchez-Gijón vuelve con 'Malquerida' al Teatro Español: "La ley del más fuerte nos lleva al desastre"

“El que quiera a la del Soto… tiene pena de la vida.

Por quererla quien la quiere le dicen… la Malquerida”

Una joven Aitana Sánchez-Gijón interpretó a Acacia hace 38 años en un montaje de Miguel Narros, ahora vuelve a las tablas del Teatro Español para interpretar a Raimunda en Malquerida y cierra un círculo "fascinante y emocionante" en una adaptación del clásico de Jacinto Benavente dirigida por Natalia Menéndez.

Una obra que Benavente escribió para María Guerrero, actriz que la estrenó en 1913 en el mismo lugar, cuando el Español aún se llamaba Teatro del Príncipe. Sánchez-Gijón recuerda la interpretación de Ana Marzoa pero vista desde los ojos de su hija, su personaje entonces, y cuenta a TVE que está "muy emocionada" porque Marzoa va a venir al estreno de este viernes 13 de marzo.

Raimunda es un personaje poderoso que en un momento replica a su esposo: "No eres tú quién para mandar en mi voluntad que yo entro y salgo de mi propia casa cuando quiero", pero su empeño la conduce a descubrir una verdad incómoda. La actriz principal subraya sus contradiciones: "Quiere que todo permanezca como era, no perder la dignidad familiar en el imaginario del pueblo y se debate entre el dolor que le produce conocer la verdad con la necesidad de seguir ocultándola".

Con el curso de los años, Sánchez-Gijón ha pasado al otro lado del espejo, de interpretar a la hija a encarnar a la madre, y apunta a RTVE.es que "es una relación de incomprensión y desencuentro mutuo. Es una madre que no ha sabido curar la herida de esa hija huérfana y que ha puesto el foco enseguida en otra parte. Y es una hija que se llena de ese desamor y que acaba entrando en una espiral también muy destructiva".

Una tragedia actualizada La trama de Malquerida puede parecer un auténtico culebrón, un drama intenso sobre el amor, el destino y los celos, que acaba siendo una tragedia. El coautor del texto, Juan Carlos Rubio, apunta que es "una vorágine de deseo, pasión y violencia" con un texto aligerado del costumbrismo rural de princicios del siglo XX. Para la protagonista, la nueva versión es "mucho más ajustada, más en el hueso y eleva ese aliento trágico que tiene la función". La esencia dramática se mantiene pero los 18 personajes iniciales se reducen a ocho y Faustino, el novio de la Acacia, tiene más líneas de diálogo que en la obra original antes de ser asesinado en la pedida de mano. Los hijos del Tío Eusebio, padre del asesinado, acusan al sobrino de Raimunda, primer pretendiente de la chica, pero la coartada de Norberto es intachable. El afán de Raimunda por descubrir la verdad le lleva a "que no se vea el humo, aunque arda la casa" en una espiral de destrucción de la que nadie sale indemne. Juan Carlos Vellido, encarna a Esteban, "manipulador, mentiroso, cobarde y podrido de amor" con un texto que "habla de pulsiones y de sentimientos que nos atraviesan como seres humanos y que nos arrastran a un lugar sin vuelta atrás". Vellido repite sobre las tablas como marido de Sánchez-Gijón, pero es su primera vez en el Teatro Español.

Un western rural Lucía Juárez interpreta a Acacia, la hijastra de Esteban, e indica que, al leer cada página de la obra, no se podía creer cada giro que había dentro de la función y espera que "la gente se sorprenda" cuando vayan a ver Malquerida. El actor Dani Pérez Prada da vida al Rubio un personaje "muy atávico" con "la mirada más desviada" que "huele a brezo, huele a urz, como dirían en mi pueblo. Huele a tierra mojada, a pólvora. Tiene aroma y algo de western rural dentro". Malquerida se representa del 13 de marzo al 26 de abril en el Teatro Español, pero luego hará una gira por toda España en la que ya están confirmados 50 teatros. La directora de la obra ha insistido en que "los clásicos nos tocan, nos convencen y los necesitamos para saber lo que está pasando hoy".