La 'Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar ya tiene tráiler

La vida y la ficción "están unidas de un modo indisoluble, incluso doloroso en ocasiones”. Así define la productora El Deseo la nueva película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, que llegará a los cines el próximo 20 de marzo, y que cuenta con la participación de RTVE en la producción.

La cinta está protagonizada por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit, y Quim Gutiérrez, con un guion del propio Almodóvar y la banda sonora de Alberto Iglesias.

Elsa (Bárbara Lennie) es una directora de publicidad cuya madre muere durante un largo puente del mes de diciembre. Encuentra refugio en el trabajo, aunque es más bien una huida hacia adelante. Trabaja sin parar y, sin darse cuenta, no se concede el tiempo necesario para guardar el duelo por la ausencia materna.

En la imagen, de izquierda a derecha: Victoria Luengo, Pedro Almodóvar, Patrick Criado y Bárbara Lennie EFE

Hasta que una crisis de pánico la obliga a detenerse e imponerse un descanso. Su pareja, Bonifacio (Patrick Criado), es su tabla de salvación en esos momentos de crisis. Elsa decide viajar a la isla de Lanzarote acompañada por su amiga Patricia, que también necesita alejarse de Madrid, mientras que Bonifacio se queda en la ciudad.

Quim Guitiérrez, Leonardo Sbaraglia y Pedro Almodóvar, durante el rodaje de 'Amarga Navidad' Iglesias Mas.

La historia de estos tres personajes, y algunos más, se narran paralelamente a la del guionista y director de cine Raúl Durán (Leonardo Sbaragli), entremezclando ficción y realidad.

Milena Smit, en 'Amarga Navidad'. El Deseo.

La película llegará a los cines apenas un año y medio después de la anterior película del director, La habitación de al lado, ganadora del Festival de Venecia.