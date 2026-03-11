Detectado el primer caso de peste porcina africana en el término municipal de Barcelona
- Desde este jueves, se prohibirá el acceso al Parque de Collserola desde cualquier municipio, según la Generalitat
- El nuevo positivo pertenece al mismo foco detectado recientemente en Sant Just Desvern, en Barcelona
La peste porcina africana sigue ampliando su radio y ha sumado un nuevo caso, esta vez en el término municipal de Barcelona, donde no se había detectado ningún caso hasta el momento.
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Ministerio de Agricultura confirmará oficialmente este jueves un nuevo positivo de la enfermedad y se ampliarán las restricciones de acceso al Parque Natural de Collserola, de modo que afectará a 18 municipios.
Fuentes de la Consellería de Agricultura de la Generalitat a RTVE indican que este jueves se publicará la resolución para prohibir el acceso al Parque de Collserola desde cualquier municipio. El acceso a Collserola desde los barrios de montaña de la ciudad de Barcelona tampoco está permitido. Así, desde la Generalitat indican que se irán señalizando los accesos a todo el ámbito afectado y que aún no cuenta con estas indicaciones.
Con todo, estas fuentes recuerdan que el acceso sí está permitido en los equipamientos de dentro del parque de Collserola, las viviendas, los negocios situados en el entorno y en las estaciones de transporte público, siempre y cuando se desinfecten ruedas de vehículos y calzado. Además, tanto los vecinos como los trabajadores sí podrán circular por la zona de restricciones.
El nuevo positivo pertenece a un foco reciente en Sant Just Desvern
Como ha explicado Ordeig, el nuevo positivo anunciado este miércoles pertenece al mismo foco detectado recientemente en Sant Just Desvern, en Barcelona, pero que el salto al término municipal de la capital catalana requiere un cambio de escala en la estrategia de contención. "A partir de mañana trabajaremos en una resolución en el Departamento de Agricultura para extender todas las restricciones de acceso al medio natural, en toda la zona cero, y ampliaremos ya todo el parque natural de Collserola", ha avanzado el conseller.
No obstante, ha lanzado un mensaje de "calma" a los residentes y ha confirmado que se mantendrá el acceso a negocios, equipamientos y paradas de transporte público. "Se ha encapsulado la zona y vamos detectando los positivos. Pero, al mismo tiempo, es muy importante la colaboración ciudadana para mantener controlado el brote".
El pasado 5 de marzo, en la última actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se confirmaron 21 nuevos positivos en jabalíes. Uno de ellos se detectaba por primera vez en Sant Just Desvern, en Barcelona, y se elevaba la cifra total a 216 positivos y a un total de 37 los focos declarados desde noviembre en Cataluña. Hasta ese momento había 17 municipios considerados como zona de alto riesgo.