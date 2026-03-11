Detectado el primer caso de peste porcina africana en el término municipal de Barcelona

La peste porcina africana sigue ampliando su radio y ha sumado un nuevo caso, esta vez en el término municipal de Barcelona, donde no se había detectado ningún caso hasta el momento.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado que el Ministerio de Agricultura confirmará oficialmente este jueves un nuevo positivo de la enfermedad y se ampliarán las restricciones de acceso al Parque Natural de Collserola, de modo que afectará a 18 municipios.

Fuentes de la Consellería de Agricultura de la Generalitat a RTVE indican que este jueves se publicará la resolución para prohibir el acceso al Parque de Collserola desde cualquier municipio. El acceso a Collserola desde los barrios de montaña de la ciudad de Barcelona tampoco está permitido. Así, desde la Generalitat indican que se irán señalizando los accesos a todo el ámbito afectado y que aún no cuenta con estas indicaciones.

Con todo, estas fuentes recuerdan que el acceso sí está permitido en los equipamientos de dentro del parque de Collserola, las viviendas, los negocios situados en el entorno y en las estaciones de transporte público, siempre y cuando se desinfecten ruedas de vehículos y calzado. Además, tanto los vecinos como los trabajadores sí podrán circular por la zona de restricciones.