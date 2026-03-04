Pedro Sánchez interviene en el acto institucional por el Día de la Mujer, en directo

El Museo del Prado acoge este miércoles el acto institucional por el 8M, el Día Internacional de las Mujeres. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausurará el evento, en el que intervienen también varias ministras: la de Igualdad, Ana Redondo; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la de Educación, Milagros Tolón; la de Vivienda, Isabel Rodríguez; la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Este año, el Ejecutivo ha puesto el foco en la "creciente violencia online" que sufren las mujeres, una violencia que responde a "una estrategia orquestada para vulnerar los principios básicos de igualdad, libertad y pluralismo", según alertó el martes Redondo.

Su ministerio difundió un estudio que alertaba de que el 80% de las mujeres jóvenes españolas de entre 16 y 24 años ha sufrido acoso en redes sociales de manera puntual. Determinados colectivos profesionales y públicos sufren además un acoso sostenido: ocurre con el 73% de las periodistas y el 58,2% de las europarlamentarias. Entre ellas, el 46,9% dice haber experimentado amenazas de muerte o violación.

En esa línea va también la campaña institucional de Igualdad, que este año tiene como lema "Mujeres de alto valor. No dejaremos que el pasado avance". La campaña, protagonizada por la actriz Ángela Molina, se centra en fenómenos potenciados a través de las redes sociales como el de las tradwives, las jóvenes que aspiran a ser tratadas como princesas, o las que se han denominado mujeres de "alto valor", que promueven una feminidad ligada a la sumisión, a la vuelta de las mujeres a la órbita doméstica y a la dependencia económica del hombre.