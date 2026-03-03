Igualdad alerta de que el 80% de las jóvenes ha sufrido acoso digital: "Controlar las redes es un imperativo democrático"

A pocos días del 8M, el Ministerio de Igualdad ha difundido un informe en el que alerta de la "creciente violencia online" contra las mujeres, una violencia que responde a "una estrategia orquestada para vulnerar los principios básicos de igualdad, libertad y pluralismo", según ha alertado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este martes.

Según este estudio, el 80% de las mujeres jóvenes españolas de entre 16 y 24 años ha sufrido acoso en redes sociales de manera puntual. Determinados colectivos profesionales y públicos sufren además un acoso sostenido: ocurre con el 73% de las periodistas y el 58,2% de las europarlamentarias. Entre ellas, el 46,9% dice haber experimentado amenazas de muerte o violación.

El estudio destaca además que el 70% de las denuncias en canales especializados como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) corresponden a casos de violencia digital contra las mujeres.

"Las consecuencias son dramáticas: autocensura, abandono de redes, problemas físicos y psicológicos e incluso suicidio", ha alerado Redondo. También tiene efectos democráticos: "Estas campañas repercuten en una disminución del pluralismo en redes sociales y de un debate abierto y respetuoso entre quienes piensan diferente".