Igualdad alerta de que el 80% de las jóvenes ha sufrido acoso digital: "Controlar las redes es un imperativo democrático"
- La ministra Redondo insiste en la necesidad de prohibir las redes a menores de 16 y verificar la edad
- El 73% de las periodistas y el 58,2% de las europarlamentarias sufren campañas de acoso
A pocos días del 8M, el Ministerio de Igualdad ha difundido un informe en el que alerta de la "creciente violencia online" contra las mujeres, una violencia que responde a "una estrategia orquestada para vulnerar los principios básicos de igualdad, libertad y pluralismo", según ha alertado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros este martes.
Según este estudio, el 80% de las mujeres jóvenes españolas de entre 16 y 24 años ha sufrido acoso en redes sociales de manera puntual. Determinados colectivos profesionales y públicos sufren además un acoso sostenido: ocurre con el 73% de las periodistas y el 58,2% de las europarlamentarias. Entre ellas, el 46,9% dice haber experimentado amenazas de muerte o violación.
El estudio destaca además que el 70% de las denuncias en canales especializados como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) corresponden a casos de violencia digital contra las mujeres.
"Las consecuencias son dramáticas: autocensura, abandono de redes, problemas físicos y psicológicos e incluso suicidio", ha alerado Redondo. También tiene efectos democráticos: "Estas campañas repercuten en una disminución del pluralismo en redes sociales y de un debate abierto y respetuoso entre quienes piensan diferente".
"El salvaje oeste digital"
El algoritmo de las plataformas digitales "busca y amplifica" este acoso. El modus operandi de este "salvaje oeste digital es muy variado", y está reforzado por el anonimato y falta de controles, según la titular de Igualdad.
El informe presenta cuatro formas de actuación: campañas de desinformación y bulos; violencia cultural, en una "una resignificación terminológica" con términos como "charos" que sustituyen a las antiguas brujas o arpías; violencia sexual explícita, como la "pornografía misógina y violenta" o la "utilización de la IA para despersonalizar y deshumanizar a las mujeres; y la "romantización de los roles tadicionales de las mujeres", con figuras como "las tradwives, las mujeres de kilómetro 0 o mujeres de alto valor", un concepto al que alude la última campaña institucional de Igualdad.
Ante este "ataque masivo y global que incide en la libertad e igualdad de las mujeres", Redondo ha señalado que tenemos que "defendernos y ser faro para otros países", algo que ya ocurre, ya que España "ocupa el cuarto lugar en el índice europeo de igualdad". En ese sentido, ha destacado la necesidad de controlar las plataformas, que es un "imperativo democrático".
"La democracia fundamentalmente es control. No puede ser que las redes y las plataformas estén fuera de ese control", ha señalado la ministra. Por ello, ha incidido en la medida recientemente anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir las redes a los menores de 16 y verificar la edad en plataformas y páginas pornográficas.