Vitoria rinde homenaje a las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976
- Las instituciones, los sindicatos y la mayoría de los partidos participan en actos en recuerdo a las víctimas
- Cada año hay homenajes a los cinco obreros que fueron asesinados junto a la iglesia de San Francisco de Asís
Las instituciones, los sindicatos y todos los partidos políticos —menos Vox— participan este martes en los homenajes a las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976. Se cumplen 50 años de la irrupción de la Policía Armada en la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria Gasteiz cuando se celebraba una asamblea de trabajadores. Tras dispersar la asamblea los agentes mataron a tiros a cinco de los obreros y más de un centenar resultaron heridos.
Vitoria recuerda año tras año a los cinco trabajadores que fueron asesinados el 3 de marzo de 1976: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda.
A diferencia de otras ocasiones, el monolito que recuerda esa masacre, ubicado en las inmediaciones de la iglesia, no va a ser en este aniversario el único punto de reunión de los actos de memoria. En este 50 aniversario, la primera ofrenda floral junto al monolito a primera hora la han hecho el lehendakari Imanol Pradales y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.
El PP homenajea a las víctimas de la "masacre injusta" del 3 de marzo en Vitoria
También el PP de Álava ha rendido este martes homenaje a los cinco trabajadores muertos por disparos de la policía hace cincuenta años y ha condenado la "masacre injusta" que marcó la historia de la ciudad "para siempre".
El concejal del PP en Vitoria Iñaki García Calvo, acompañado por la parlamentaria Ana Morales y el juntero Miguel Garnica, ha acudido a primera hora de esta mañana al monolito erigido en memoria de las víctimas del 3 de marzo en el barrio vitoriano de Zaramaga para "recordar a las víctimas", que murieron "asesinadas", así como a los heridos.
"Volvemos a condenar una vez más a estos hechos, desde luego marcaron la historia de nuestra ciudad para siempre", ha dicho García Calvo, quien ha añadido que fue "una masacre injusta que nunca debió producirse, sin ninguna duda".