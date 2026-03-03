Vitoria rinde homenaje a las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976

Las instituciones, los sindicatos y todos los partidos políticos —menos Vox— participan este martes en los homenajes a las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976. Se cumplen 50 años de la irrupción de la Policía Armada en la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria Gasteiz cuando se celebraba una asamblea de trabajadores. Tras dispersar la asamblea los agentes mataron a tiros a cinco de los obreros y más de un centenar resultaron heridos.

Vitoria recuerda año tras año a los cinco trabajadores que fueron asesinados el 3 de marzo de 1976: Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda.

A diferencia de otras ocasiones, el monolito que recuerda esa masacre, ubicado en las inmediaciones de la iglesia, no va a ser en este aniversario el único punto de reunión de los actos de memoria. En este 50 aniversario, la primera ofrenda floral junto al monolito a primera hora la han hecho el lehendakari Imanol Pradales y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José.