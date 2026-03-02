Amazon aumenta en 18.000 millones de euros su inversión en España y llega hasta los 33.700 millones

El director global de asuntos legales y corporativos de Amazon, David Zapolsky, ha anunciado en el Mobile World Congress de Barcelonaque que Amazon Web Services (AWS) va a ampliar sus inversiones en España con 18.000 millones más de euros. Junto a los 15.700 millones ya aprobados en 2024 suman 33.700 millones.” Con esta decisión estamos invirtiendo a largo plazo en España y poniendo en este país el epicentro de todas nuestras operaciones de Inteligencia Artificial en Europa”, ha asegurado el directivo.

La empresa pretende ampliar y reforzar la infraestructura de centros de datos, proporcionando capacidades avanzadas de inteligencia artificial y computación en la nube a organizaciones de toda Europa.

Desde el Gobierno celebran la decisión y el presidente Pedro Sánchez ha destacado especialmente que se produzca en una momento de incertidumbre, lo que apunta que "nuestro país es un valor seguro" ha dicho en redes sociales.

Se prevé que genere 29.000 empleos al año Se estima que la inversión total prevista en nuestro país de AWS, ubicada en Aragón, generará una media de 29.900 empleos al año en empresas locales, incluidos empleos directos, indirectos e inducidos. Del total, 6.700 serán puestos de trabajo a tiempo completo vinculados a profesionales altamente cualificados en operaciones de centros de datos y empleados de proveedores de Amazon, trabajadores para la edificación de las instalaciones, así como personal de seguridad, entre otros. Además, la tecnológica tiene previsto construir instalaciones de cadena de suministro en Aragón que respaldarán sus operaciones de centros de datos en toda España y Europa. Cuando estén plenamente operativas, se espera que estas instalaciones creen aproximadamente 1.800 empleos en dicha comunidad autónoma.