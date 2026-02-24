Los ucranianos mantienen viva la esperanza de paz cuatro años después de la invasión rusa

El 24 de febrero de 2022 quedará en la Historia como el día en el que comenzó el mayor ataque en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenaba atacar Ucrania en lo que llamó una "operación militar especial" que todavía continúa hoy. La invasión en estos cuatro años ha estado jalonada de masacres como la de Bucha pocos días después del comienzo de la guerra.

Todavía están frescas en la memoria las imágenes de las estaciones de tren abarrotadas de gente que trataba de escapar de la barbarie. Los países vecinos absorbieron gran parte de aquel flujo de personas, pero algunas optaron por buscar un hogar y un futuro más lejos, por ejemplo, en nuestro país. Uno de ellos es Vitalii Tsutsulov, que en Cherkasy –su ciudad natal a orillas del río Dnipró– trabajaba como barista hasta que comenzó la invasión. Perdió a su familia. Tras pasar por Polonia, recaló en Cantabria. En aquellos primeros días recibió la ayuda de Cruz Roja y del alcalde de Penagos, José Carlos Lavín. Gracias a ellos encontró acogida en el Albergue de Cabárceno. Hoy ha reconstruido su vida, se forma para ser albañil y mira al futuro con optimismo.

La asociación Oberig apoya a los ucranianos desde 2007 Vitalii se vio forzado a dejar su país como consecuencia de la guerra. Otros compatriotas suyos llevan más tiempo en España. Es el caso de Oksana Voronova, que abandonó Ucrania hace diez años. Por entonces, Oksana ya era madre de dos niños y decidió emigrar temiendo lo que se avecinaba. No hay que olvidar que en 2014 se produjo la anexión de Crimea por parte de Rusia. Hoy, Oksana regenta su propio taller de costura en Santander. Con su vida hecha, no se plantea volver a su país pero siempre está pendiente de cómo están los suyos. Explica que tiene primos pequeños para los que el ruido de las bombas y de los drones son el pan de cada día y no han conocido otra realidad que no sea la guerra. Junto a Oksana nos recibe Mariya Kurnytska. Mariya es toda una institución en Cantabria, a donde llegó en 2000. En 2007 fundó la asociación Oberig, con la que presta a sus compatriotas toda la ayuda y el apoyo que necesitan. Está convencida de que su pueblo vencerá "con gloria" y agradece el apoyo constante que los ucranianos reciben de las autoridades y del pueblo español.