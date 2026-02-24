Los ucranianos mantienen viva la esperanza de paz cuatro años después de la invasión rusa
- La comunidad ucraniana mantiene el contacto con sus familias, muchas con niños que solo han conocido la guerra
- Los ucranianos con permiso de residencia en Cantabria se han cuadruplicado desde el comienzo de la invasión
El 24 de febrero de 2022 quedará en la Historia como el día en el que comenzó el mayor ataque en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenaba atacar Ucrania en lo que llamó una "operación militar especial" que todavía continúa hoy. La invasión en estos cuatro años ha estado jalonada de masacres como la de Bucha pocos días después del comienzo de la guerra.
Todavía están frescas en la memoria las imágenes de las estaciones de tren abarrotadas de gente que trataba de escapar de la barbarie. Los países vecinos absorbieron gran parte de aquel flujo de personas, pero algunas optaron por buscar un hogar y un futuro más lejos, por ejemplo, en nuestro país. Uno de ellos es Vitalii Tsutsulov, que en Cherkasy –su ciudad natal a orillas del río Dnipró– trabajaba como barista hasta que comenzó la invasión. Perdió a su familia. Tras pasar por Polonia, recaló en Cantabria. En aquellos primeros días recibió la ayuda de Cruz Roja y del alcalde de Penagos, José Carlos Lavín. Gracias a ellos encontró acogida en el Albergue de Cabárceno. Hoy ha reconstruido su vida, se forma para ser albañil y mira al futuro con optimismo.
La asociación Oberig apoya a los ucranianos desde 2007
Vitalii se vio forzado a dejar su país como consecuencia de la guerra. Otros compatriotas suyos llevan más tiempo en España. Es el caso de Oksana Voronova, que abandonó Ucrania hace diez años. Por entonces, Oksana ya era madre de dos niños y decidió emigrar temiendo lo que se avecinaba. No hay que olvidar que en 2014 se produjo la anexión de Crimea por parte de Rusia.
Hoy, Oksana regenta su propio taller de costura en Santander. Con su vida hecha, no se plantea volver a su país pero siempre está pendiente de cómo están los suyos. Explica que tiene primos pequeños para los que el ruido de las bombas y de los drones son el pan de cada día y no han conocido otra realidad que no sea la guerra.
Junto a Oksana nos recibe Mariya Kurnytska. Mariya es toda una institución en Cantabria, a donde llegó en 2000. En 2007 fundó la asociación Oberig, con la que presta a sus compatriotas toda la ayuda y el apoyo que necesitan. Está convencida de que su pueblo vencerá "con gloria" y agradece el apoyo constante que los ucranianos reciben de las autoridades y del pueblo español.
Más de 2.800 ucranianos tienen permiso de residencia en Cantabria
El año 2025 terminó con el mayor número de ucranianos con permiso de residencia en Cantabria: 2.817, según la última estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones. En el conjunto del año, 198 personas llegaron a la comunidad autónoma procedentes de Ucrania. Desde el comienzo de la invasión rusa, los ucranianos con permiso de residencia en Cantabria se han multiplicado por cuatro.
En la atención a los ciudadanos que llegan a Cantabria desde Ucrania juega un papel fundamental el Consulado Honorario del país en la comunidad autónoma. Su titular, Arturo González Mota, ha destacado en RNE la valentía y el coraje que los ucranianos están demostrando cuatro años después del comienzo de la guerra y subraya el gran papel que las mujeres están realizando en el exilio. La representación de Ucrania en Cantabria alaba la implicación y el apoyo de las instituciones de la comunidad autónoma a la causa ucraniana. En este sentido, González Mota ha avanzado que las ciudades de Torrelavega y Jersón firmarán su hermanamiento este viernes.