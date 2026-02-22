El fenómeno 'therian' pincha en España: poca afluencia, cancelaciones y algunos altercados

Está dando mucho que hablar en las redes sociales y los medios de comunicación. El fenómeno 'therian' (jóvenes que se identifican con los animales, se disfrazan de ellos e incluso pueden actuar como tal) ha generado mucha expectación en los últimos días como algo llamativo, novedoso y polémico. Pero más allá de la moda y el debate público, no parece haber calado en la sociedad española, como han demostrado las distintas concentraciones que se programaron para este fin de semana en varias ciudades del país: la mayoría eran curiosos, una acabó con disturbios y otras tuvieron que ser canceladas por amenazas y temor a ataques.

La que más ha trascendido ha sido la de Barcelona, pero por sus consecuencias. Cinco personas fueron detenidas este sábado por la noche (cuatro por los mossos y una por la policía municipal) por desórdenes públicos y enfrentamientos tras la cita, que se desarrolló de forma pacífica y llegó a reunir a unas 3.000 personas en el Arco del Triunfo. Ha sido la concentración más multitudinaria aunque la mayoría de ellos acudieron sin caracterizaciones y muchos por simple curiosidad: había más móviles grabando que máscaras.

También hubo una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, pero igualmente, la mayoría eran curiosos que rodearon y grabaron con sus móviles a un pequeño grupo de jóvenes que, disfrazados de animales, caminaban a cuatro patas. En este vídeo grabado por una usuaria se llega a ver a uno de los asistentes toreando a un 'therian'.

En Málaga ocurrió algo similar, aunque el que acabó siendo toreado era un joven con máscara de caballo reconvertido en toro capoteado por una bandera de España.

Y en otras ciudades los esperados 'therian' ni siquiera aparecieron, aunque sí jóvenes que esperaban verlos, como Zaragoza, Pamplona o A Coruña.

En Bilbao y Córdoba se han cancelado directamente las concentraciones previstas tras haber recibido amenazas de muerte los organizadores y por miedo a que los asistentes fueran atacados.

Aún así, según informa el diario bilbaíno Deia, algunas personas acudieron igualmente a Bilbao, dos de ellas que sí se identificaban como 'therians' aunque no iban disfrazadas como tal. Una de ellas, ha criticado en este medio a otros asistentes a la cita: "Esperaban un show, pero no lo es, mi vida es normal, voy a clase, camino a dos patas, como comida normal... Pero hay gente que ha estado difundiendo rumores falsos de que comemos comida de perro y cosas así, es algo que molesta mucho".