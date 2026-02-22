El fenómeno 'therian' pincha en España: poca afluencia, cancelaciones y algunos altercados
- Las concentraciones convocadas el fin de semana fracasan con más curiosos que jóvenes del colectivo
- Los 'therian' son personas que se identifican con animales y pueden disfrazarse de ellos y actuar como tal
Está dando mucho que hablar en las redes sociales y los medios de comunicación. El fenómeno 'therian' (jóvenes que se identifican con los animales, se disfrazan de ellos e incluso pueden actuar como tal) ha generado mucha expectación en los últimos días como algo llamativo, novedoso y polémico. Pero más allá de la moda y el debate público, no parece haber calado en la sociedad española, como han demostrado las distintas concentraciones que se programaron para este fin de semana en varias ciudades del país: la mayoría eran curiosos, una acabó con disturbios y otras tuvieron que ser canceladas por amenazas y temor a ataques.
La que más ha trascendido ha sido la de Barcelona, pero por sus consecuencias. Cinco personas fueron detenidas este sábado por la noche (cuatro por los mossos y una por la policía municipal) por desórdenes públicos y enfrentamientos tras la cita, que se desarrolló de forma pacífica y llegó a reunir a unas 3.000 personas en el Arco del Triunfo. Ha sido la concentración más multitudinaria aunque la mayoría de ellos acudieron sin caracterizaciones y muchos por simple curiosidad: había más móviles grabando que máscaras.
También hubo una concentración en la Puerta del Sol de Madrid, pero igualmente, la mayoría eran curiosos que rodearon y grabaron con sus móviles a un pequeño grupo de jóvenes que, disfrazados de animales, caminaban a cuatro patas. En este vídeo grabado por una usuaria se llega a ver a uno de los asistentes toreando a un 'therian'.
““
En Málaga ocurrió algo similar, aunque el que acabó siendo toreado era un joven con máscara de caballo reconvertido en toro capoteado por una bandera de España.
Y en otras ciudades los esperados 'therian' ni siquiera aparecieron, aunque sí jóvenes que esperaban verlos, como Zaragoza, Pamplona o A Coruña.
En Bilbao y Córdoba se han cancelado directamente las concentraciones previstas tras haber recibido amenazas de muerte los organizadores y por miedo a que los asistentes fueran atacados.
Aún así, según informa el diario bilbaíno Deia, algunas personas acudieron igualmente a Bilbao, dos de ellas que sí se identificaban como 'therians' aunque no iban disfrazadas como tal. Una de ellas, ha criticado en este medio a otros asistentes a la cita: "Esperaban un show, pero no lo es, mi vida es normal, voy a clase, camino a dos patas, como comida normal... Pero hay gente que ha estado difundiendo rumores falsos de que comemos comida de perro y cosas así, es algo que molesta mucho".
Un movimiento que se ha hecho viral en redes
El movimiento 'therian' no es nuevo. Surgió en la década de los 90 pero es ahora cuando ha alcanzado su máxima popularidad gracias a redes como Tik Tok, Instagram o Youtube, principalmente entre adolescentes. Su máxima expresión está en Latinoamérica.
Aseguran identificarse con animales no humanos y actúan como tal, tapando sus rostros con máscaras, moviéndose a cuatro patas, saltando o reptando. Muchos dicen sentir conexión espiritual con los animales.
"Ser 'therian' significa identificarse psicológica, espiritual o neurológicamente como un animal no humano. No es un hobby, disfraz ni elección, es una parte integral de la identidad de la persona", explica la Comunidad Therian Argentina en su página web.
En los vídeos virales se puede ver a 'therians' enmascarados o enfundados en trajes de perros, gatos, zorros o serpientes, imitando sus movimientos y sonidos. Algunos incluso interactúan con animales reales en parques y sitios públicos.
Hay 'therians' que llegan a gastarse grandes sumas de dinero para lograr parecerse a un animal, como Toco, un japonés que pagó 12.000 euros para lograr su "sueño": convertirse en un perro border collie con un traje canino hiperrealista con el que pasea por Tokio, ante la mirada atónita de peatones y otros canes.
La mayoría, sin embargo, utilizan únicamente máscara, rabo u orejas como seña de identidad. Es el caso de Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) que hace nueve que forma parte de esta comunidad y que se identifica con un lobo gris albino. "Me siento conectado a este animal, siento que fácilmente podría ser uno en mi vida pasada", explica a Efe Fin, que llega a la entrevista ataviado con una máscara hecha por él, orejas peludas y una larga cola blanca.
El joven dice sentirse así desde los ocho años: "La gente se cree que pensamos que somos animales y que vamos todo el día a cuatro patas, pero en realidad es una conexión espiritual, nada más".
La visibilidad de los 'therians' va en aumento, como también la curiosidad y sorpresa que genera su forma de actuar. La psicóloga sanitaria Claudia Rossy explica a Efe que algunos jóvenes se unen a esta comunidad por curiosidad, porque lo han visto en redes sociales y se encuentran "bien acogidos" en el grupo, mientras que otros "describen una conexión profunda real con un alma animal".
"Muchos adolescentes empiezan viendo contenido 'therian', sienten curiosidad por ello y eso les hace ir investigando y entrando en este mundo. A lo mejor ven que les gusta, les da un sentimiento de identidad y van entrando poco a poco en prácticas como andar como un animal", comenta la docente de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Si los 'therians' pueden "llevar una vida normal" y este sentimiento no les afecta a nivel funcional, señala la experta, entonces no habría problema. "Pero hay que estar muy pendientes de la evolución, porque es durante la adolescencia cuando uno desarrolla su identidad como ser humano", subraya, y concluye: "Cuando se produce una desconexión y el chico o chica está más centrado en actuar como animal que como ser humano, ahí hay que empezar a valorar a nivel clínico si se está desviando de un funcionamiento saludable".