4 detinguts per desordres públics a la trobada de 'therians'
- Unes 3.000 persones es concentren al voltant de l'Arc de Triomf de Barcelona encuriosides per trobar persones que s'identifiquen amb animals
- Un grup de persones acaba provocant incidents amb baralles, empentes, cops de puny, vandalisme i danys al mobiliari urbà
La trobada de 'therians' a l'Arc de Triomf de Barcelona va acabar dissabte a la nit amb aldarulls i 4 detinguts per desordres públics, entre els quals tres noies menors d'edat, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Barcelona.
Unes 3.000 persones es van aplegar a la quedada de persones que s'identifiquen amb animals, que va comptar amb una escassa presència de 'therians' reals i sí molts curiosos. La cita, inicialment pacífica, va derivar en una trobada multitudinària de centenars de joves amb alguns d'ells fent burla del col·lectiu.
Un fenomen alimentat a les xarxes
Mitja hora abans de la convocatòria, fixada per a quarts de set de la tarda segons s'havia anunciat a través de diverses xarxes socials, a l'entorn de l'Arc de Triomf ja hi havia centenars de persones intrigades per veure què passava en la concentració de 'therians'. Es tracta de joves que s'identifiquen amb animals i en alguns casos fins i tot en reprodueixen els comportaments, un fenomen que s'ha fet viral en l'última setmana i que aquest dissabte havia d'anar més enllà de les pantalles a la capital catalana.
Cap a les 7 de la tarda, el passeig de Lluís Companys ja era ple. Moltes de les persones que hi eren, però, eren adolescents que reien de tot plegat, algun disfressat, i gent que ho gravava amb el mòbil. Alguns dels joves es van posar màscares i van llançar al terra pinso en senyal de befa.
Cap a dos quarts de nous, la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va demanar la intervenció de diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra per poder desallotjar la trobada i va ser aleshores quan es van produir aldarulls, baralles, llançament d'objectes contra la línia policial i danys al mobiliari urbà, amb senyals de trànsit a terra i alguna paperera cremada.
Es van practicar 4 detencions pels delictes de desordres públics, 3 noies menors per part dels Mossos d'Esquadra i un altre arrestat per part de la Guàrdia Urbana.