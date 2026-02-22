El embajador de EE.UU. en Israel desata la polémica al asegurar que el país tiene un derecho bíblico a Oriente Medio

El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, ha provocado una polémica internacional y la protesta de países árabes y musulmanes desde África a Indonesia, al asegurar que Israel tiene un derecho bíblico a quedarse con buena parte de Oriente Medio.

En una entrevista con el periodista ultraderechista Tucker Carlson el pasado viernes, este preguntó al embajador si creía que realmente los israelíes actuales son los descendientes de los judíos de la Biblia, y que tienen un derecho divino al territorio entre los ríos Nilo y Éufrates, tal y como se dice en el libro. Esa zona actualmente comprende lo que hoy es Palestina, Jordania, Siria, Líbano, y partes de Egipto, Arabia Saudí e Irak.

"Estaría bien si lo tomaran todo", respondió Huckabee. "No iría tan lejos. Sería un gran pedazo de terreno. (...) Pero este área particular de la que hablamos, Israel, es la tierra que Dios dio a través de Abraham a un pueblo que eligió".

El embajador afirmó no obstante que esa no era la intención de Israel, que se limitaba a sus fronteras actuales (algo que no es cierto puesto que el país ocupa los territorios palestinos de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, además del Golán sirio).

Tras la entrevista, el propio Huckabee ha criticado a Carlson y ha asegurado que sus preguntas estaban inspiradas en teorías antisemitas. "Lo que no esperaba era una larga serie de preguntas en las que parecía insinuar que los judíos de hoy no son realmente el mismo pueblo que los judíos de la Biblia (...) Sabemos por la genética y grandes volúmenes de literatura escrita que los judíos de hoy pueden trazar su linaje miles de años atrás, al Israel y el pueblo judío de la Biblia", ha añadido Huckabee.

Las declaraciones del embajador estadounidense llegan en un momento en el que Israel ha acelerado los pasos hacia la anexión de la Cisjordania ocupada.

Protestas en todo el mundo árabe e islámico Una quincena de países y organizaciones árabes e islámicas han condenado las palabras de Huckabee. Catar y Emiratos Árabes Unidos han difundido un comunicado, que recoge Afp, en el que expresan "su firma condena y su profunda preocupación" por sus palabras y rechazan "categóricamente tales declaraciones peligrosas e incendiarias". Igualmente lo han condenado la Liga Árabe, Egipto y Arabia Saudí, que han pedido una explicación oficial. Los gobiernos de Turquía e Indonesia también han manifestado su desacuerdo. En Palestina, tanto la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como Hamás han condenado igualmente las declaraciones del embajador. El Ministerio de Exteriores palestino ha advertido que estas palabras "contradicen hechos religiosos e históricos, el derecho internacional" y al propio presidente de EE.UU., Donald Trump, que ha rechazado que Israel se anexione Cisjordania. "Estas declaraciones provocadoras e inaceptables representan un llamamiento explícito a atacar la soberanía de los Estados y el apoyo a la ocupación para continuar su guerra de exterminio y desplazamiento", ha lamentado el Ministerio en su comunicado, que recoge Efe. Para Hamás, las declaraciones de Huckabee "representan una clara encarnación de la mentalidad colonialista sobre la que se fundó el movimiento sionista y revelan el alcance del flagrante sesgo estadounidense hacia proyectos de hegemonía y anexión".