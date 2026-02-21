Los restos de San Francisco de Asís se exponen al público por primera vez en la historia

El osario con los restos de San Francisco de Asís ha sido expuesto este sábado al público por primera vez en la historia en la basílica de Asís (centro de Italia), con motivo del 800 aniversario de su muerte, y estarán expuestos por tan solo un mes.

A las 16.00 horas, los restos de San Francisco de Asís han sido trasladados de su tumba, situada en la cripta, y colocados a los pies del altar papal en la iglesia inferior de la Basílica de San Francisco en una ceremonia que estuvo presidida por el cardenal español Ángel Fernández Artime.

"Paradójicamente, es precisamente en la banalidad de estos pocos huesos que quedan donde captamos el significado: Francisco, con estos huesos tan deteriorados y desgastados, da testimonio de que lo dio todo. Puede ser una experiencia significativa tanto para creyentes como para no creyentes", ha explicado fray Giulio Cesareo, director de la oficina de comunicaciones del Sagrado Convento de Asís.

Los restos de San Francisco de Asís reposan en una urna de cristal Gregorio Borgia Gregorio Borgia