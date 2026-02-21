El nuevo arancel global de Trump exceptúa a productos estratégicos y esenciales

El nuevo arancel del 10 % aplicado a todos los países del mundo por parte del presidente, Donald Trump, este viernes, cuenta con excepciones notables para productos estratégicos y esenciales y entrará en vigor el 24 de febrero.

El nuevo arancel basado en la sección 122 de la ley de Comercio de 1974, dejará fuera de la medida a productos como minerales críticos, metales usados en moneda, productos energéticos, informó la Casa Blanca en un comunicado oficial.

Productos ganaderos y agrícolas que habían sido exceptuados en sus aranceles anteriores por presión de empresarios y consumidores también permanecen fuera del gravamen, según la misma fuente.

Los bienes de Canadá y México bajo el T-MEC y textiles de Centroamérica, también quedan al margen. También se mantendrán libres de aranceles libros, donaciones y equipaje acompañado, con el objetivo de "proteger la economía interna" y garantizar que la medida se enfoque en los desequilibrios de pagos internacionales.