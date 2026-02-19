Jwiki, la enciclopedia digital para adentrarse en los archivos de Jeffrey Epstein

Bueno, pues efectivamente esta parece la consecuencia de esa investigación

que se abrió la semana pasada

Dijo la policía que iba a investigar al hermano del rey Carlos III, al ex

príncipe Andrés Mountbattenwin

Windsor, por esas presuntas filtraciones de información

privilegiada al pederasta condenado Jeffrey Epstein

durante los tiempos en el que él ejerció el cargo de representante del

comercio internacional...

...de este país. Lo que sabemos es que ocho policías de

paisano..

en seis vehículos sin identificar se han acercado hasta su nueva residencia

en

sandringham que recordemos es propiedad privada del rey carlos tercero y se lo

han llevado detenido

si es esto porque todavía estamos en unos estadios muy muy al comienzo de la

información

si es esta la razón, podría estar pesando sobre el ex príncipe una

acusación

de desvelar secretos oficiales, que es un delito que puede estar penado con

hasta 14 años de

prisión. La semana pasada, ya dijo el rey Carlos

III que iba a colaborar con la policía,

un hecho insólito y por tanto esta puede ser el fruto de todo

de todo lo que sucedió la semana pasada la policía anuncia que lo va a

investigar

carlos tercero anuncia que va a colaborar con la policía y finalmente

Andrés es

detenido, en principio no por esas relaciones con Jeffrey Epstein que le

mandaba

mujeres jóvenes, alguna incluso menor de edad, como denunciaba Virginia

Jouffre,

sino por ese momento en el que Andrés representaba el comercio internacional

del Reino Unido y

al parecer filtró información privilegiada a Jeffrey Epstein

la última hora que pasa por el Reino Unido por esa detención del ex príncipe