Jwiki, la enciclopedia digital para adentrarse en los archivos de Jeffrey Epstein

La plataforma Jwiki es una enciclopedia digital que utiliza como base de datos los archivos desclasificados del caso Jeffrey Epstein para ofrecer artículos que detallan episodios como la obstrucción a la justicia durante el procesamiento del magnate o su relación con personalidades como el expríncipe Andrés de Inglaterra, Elon Musk, Bill Gates, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el expresidente Bill Clinton.
Jwiki es una nueva iniciativa digital para aportar transparencia en los archivos de Epstein que forma parte de la plataforma Jmail, que permite visualizar los emails del magnate como si lo hiciéramos desde su servidor de Gmail y que también incluye todas las imágenes desclasificadas. Esta enciclopedia virtual basa su contenido en los documentos del caso Jeffrey Epstein ya desclasificados y cuenta con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial en la redacción de los textos.
El príncipe Andrés, identificado como "El Duque"
Uno de los artículos más extensos de Jwiki es el que detalla las relaciones de Jeffrey Epstein con Andrés Mountbatten-Windsor, el expríncipe Andrés de Inglaterra detenido este jueves en Norfolk como sospechoso de una "conducta indebida en el ejercicio de un cargo público". La enciclopedia digital expone que el expríncipe Andrés no aparece como "receptor o emisor" de correos electrónicos conectados con el magnate, pero apunta que hay una cuenta identificada como "El Duque" con referencias a las actividades e intereses comerciales de Andrés.
Bueno, pues efectivamente esta parece la consecuencia de esa investigación
que se abrió la semana pasada
Dijo la policía que iba a investigar al hermano del rey Carlos III, al ex
príncipe Andrés Mountbattenwin
Windsor, por esas presuntas filtraciones de información
privilegiada al pederasta condenado Jeffrey Epstein
durante los tiempos en el que él ejerció el cargo de representante del
comercio internacional...
...de este país. Lo que sabemos es que ocho policías de
paisano..
en seis vehículos sin identificar se han acercado hasta su nueva residencia
en
sandringham que recordemos es propiedad privada del rey carlos tercero y se lo
han llevado detenido
si es esto porque todavía estamos en unos estadios muy muy al comienzo de la
información
si es esta la razón, podría estar pesando sobre el ex príncipe una
acusación
de desvelar secretos oficiales, que es un delito que puede estar penado con
hasta 14 años de
prisión. La semana pasada, ya dijo el rey Carlos
III que iba a colaborar con la policía,
un hecho insólito y por tanto esta puede ser el fruto de todo
de todo lo que sucedió la semana pasada la policía anuncia que lo va a
investigar
carlos tercero anuncia que va a colaborar con la policía y finalmente
Andrés es
detenido, en principio no por esas relaciones con Jeffrey Epstein que le
mandaba
mujeres jóvenes, alguna incluso menor de edad, como denunciaba Virginia
Jouffre,
sino por ese momento en el que Andrés representaba el comercio internacional
del Reino Unido y
al parecer filtró información privilegiada a Jeffrey Epstein
la última hora que pasa por el Reino Unido por esa detención del ex príncipe
La plataforma digital indica que los documentos desclasificados incluyen un "amplio material de investigación del FBI" relacionado con las acusaciones contra Andrés por supuestos abusos sexuales a una menor. Señala además que cuando fue citado a declarar como "testigo material" en una de las investigaciones del caso Epstein, el fiscal estadounidense Geoffrey Berman declaró en enero de 2020 que Andrés no tuvo "ninguna colaboración" con los investigadores.
Elon Musk tuvo una relación con Epstein "más compleja" de lo que ha admitido
La enciclopedia virtual detalla que Elon Musk tuvo con Jeffrey Epstein "una relación mucho más compleja de lo que ha admitido". Aunque era Epstein quien iniciaba los "contactos persistentes", Musk mostró "periodos de interés activo hasta que al final se distanció de él".
Jwiki concreta que hay "una reunión documentada" de Elon Musk con Jeffrey Epstein, un almuerzo en febrero de 2013 en la sede de SpaceX, y apunta a que Elon Musk intentó visitar a Epstein en su isla en diciembre de 2013 pero finalmente no viajó por decisión de este último.
La relación de Donald Trump con Jeffrey Epstein
La plataforma explica que los archivos desclasificados incluyen "significativas pruebas que documentan la relación de Donald Trump con Epstein", que se prolongó desde la década de 1990 hasta 2002. Entre otras evidencias, menciona "la declaración ante el FBI de un testigo" que dice que Jeffrey Epstein presentó a Melania Trump al actual presidente norteamericano y también señala "la confirmación" de que el nombre de Donald Trump aparecía en la agenda personal de Epstein.
Esta enciclopedia digital desgrana igualmente la "extensivamente documentada" relación de Jeffrey Epstein con el expresidente Bill Clinton. Señala que los manifiestos de vuelo de los aviones privados muestran que Epstein voló con Clinton "en múltiples viajes" en 2002 y en 2003. Precisa además que en los documentos desclasificados del caso no hay pruebas que demuestren que Bill Clinton llegara a visitar la isla de Epstein y que el magnate propio negó que lo hubiera hecho.
La plataforma virtual dedica un artículo a la relación de Epstein con Bill Gates y apunta que va "más allá" de las "pocas cenas" que el cofundador de Microsoft reconoció inicialmente. En concreto, señala que "la correspondencia" muestra que Epstein tenía acusaciones detalladas sobre la conducta personal de Gates, incluidos mensajes sobre encuentros sexuales, tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y encubrimientos, que Epstein plasmó en julio de 2013 en unas cartas amenazadoras que se envió a sí mismo. Estas misivas, según Jwiki, "sugieren una dinámica de chantaje" de Epstein hacia Gates que "persistió hasta meses antes" de su arresto en 2019.
No hay una "conexión documentada" de Justin Trudeau con Epstein
La enciclopedia basada en los archivos desclasificados tiene un artículo específico en el que aclara que el ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau "no tiene una conexión documentada con Jeffrey Epstein". "Una revisión integral de todos los documentos y correos electrónicos de los archivos (de Epstein) revela que no hay ninguna correspondencia directa", sostiene. "Cada mención al apellido Trudeau en los archivos de Epstein es un falso positivo confirmado", subraya.
Jwiki dispone además de un extenso artículo sobre la "obstrucción a la justicia" registrada durante la investigación federal contra Jeffrey Epstein de 2006 a 2008. Basándose en los archivos desclasificados y en documentos judiciales, la plataforma señala que hubo "destrucción de documentos", "intimidación de testigos a través de investigadores privados" y una "ocultación" a las víctimas del Acuerdo de No Porcesamiento del magnate.
En VerificaRTVE hemos avisado anteriormente sobre bulos sobre los archivos desclasificados del caso Epstein. También hemos explicado cómo acceder a los correos con la plataforma de visualización Jmail y hemos aclarado que hay imágenes como esta foto de Michael Jackson y Bill Clinton que no tiene relación con la trama de tráfico de menores del magnate.