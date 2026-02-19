Almeida cesa al director de Policía Municipal implicado en el atropello a una menor el día del apagón

El Ayuntamiento de Madrid ha cesado este jueves al director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, cuya destitución solicitaba la oposición municipal desde el día del apagón, el 28 de abril de 2025, cuando el coche oficial en el que viajaba atropelló a una menor.

Según los testimonios de dos testigos y del propio conductor del vehículo, la menor cayó y provocó el siniestro el mismo día en que la Península Ibérica entera se fundía a negro. Tras el incidente, Más Madrid y PSOE pidieron su cese y Rodríguez empezó una baja laboral de 4 meses y medio por motivos de salud. A su regreso la situación se había normalizado llegando a participar en actos conjuntos con el Gobierno Municipal.

A partir de ahora, su cargo lo ocupará Antonio Domingo Ayuso, Subdirector General de Coordinación y Planificación en el Ayuntamiento de Madrid, una "persona de casa" que llega para dar un "nuevo impulso" según ha trasladado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno. Sanz ha señalado que era el fin de una etapa tras el "trabajo extraordinario" de Pablo Enrique Rodríguez.

El PSOE cree que llega tarde y Más Madrid pide el cese de la delegada de Seguridad Tras darse a conocer el cese de Enrique, el concejal del PSOE Enrique Rico y portavoz del Área de Seguridad, ha sostenido que la "acumulación de escándalos denunciados desde hace tiempo ha provocado una situación insostenible". Afirma que la decisión de la vicealcaldesa de ejecutar el cese llega "tarde y no responde" a una iniciativa propia, sino a la presión política y al temor de la delegada de Seguridad y emergencias, Inma Sanz, por su futuro político. Rico ha avanzado, además, que su grupo continuará reclamando "explicaciones claras y nítidas" sobre lo sucedido, así como "la verdad de los motivos reales de este cese". Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclamado la dimisión de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y ha instado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a cesarla "de forma inmediata" si no abandona el cargo. También Maestre opina que la destitución de Enríquez "llega tarde" y "no es suficiente", al considerar que la "responsable política" es la propia vicealcaldesa. Frente a la versión del Gobierno municipal del Partido Popular de que "termina una etapa", la portavoz de Más Madrid ha sostenido que la gestión de la Policía Municipal "se le ha ido de las manos" a Almeida, con "demasiados escándalos" que han "denigrado la imagen del cuerpo" y lo han sumido en el "caos" y la "falta de rumbo".