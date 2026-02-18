Jandro: "Marcel Cerdan es el segundo mejor deportista francés de la historia tras Zidane"

Para los franceses, el boxeador Marcel Cerdan (1916-1949) es el segundo mejor deportista de todos los tiempos, solo por detrás de Zinedine Zidane. Conocido como ‘El Bombardero de Marruecos’, ganó 106 de sus 110 combates. Y fue incluso más famoso por su relación extramatrimonial con la cantante Édith Piaf y su trágica muerte en un accidente aéreo a los 33 años. Ahora el guionista francés Bertrand Galic y el dibujante español Jandro González (La vampira de Barcelona, El misterio del paso Diátlov), recrean su apasionante biografía en el cómic Marcel Cerdan. El corazón y los guantes (Norma).

“No sabía nada de Marcel antes de recibir el encargo –nos confiesa Jandro-, pero antes de leer el guion busqué en Internet y descubrí que era un personaje muy polifacético, empezando porque fue campeón del mundo de boxeo y todavía hay algunos records de los que consiguió que no han podido superarse. Además, me gustaba mucho esa faceta de representante de la Resistencia Francesa, que para mí es la más importante. Y es que, cuando los nazis ocuparon París, él se convirtió en una especie de símbolo de la libertad, ya que ganaba a todos los boxeadores de la Alemania nazi a los que le enfrentaron”.

“Levantó el ánimo del pueblo y se convirtió en un héroe nacional -añade-. Yo lo comparo un poco con Maradona, en el Mundial con Inglaterra tras la Guerra de las Maldivas. Su triunfo despertó el ímpetu del pueblo argentino que estaban hechos polvo hasta ese momento. O con Muhammad Ali y otros deportistas que se han convertido en icónicos, no tanto por su maestría en el deporte, sino vivir épocas complicadas y haberse convertido en héroes por su capacidad de inspirar el corazón de la gente”.

Página de 'Marcel Cerdan. El corazón y los guantes' (Norma)

“Y por supuesto –nos confiesa Jandro-, nos interesaba mucho su faceta humana, de ahí que el cómic se titule El corazón y los guantes, porque todos los que lo conocieron aseguraban que tenía un corazón enorme, que era muy buena persona. A pesar de que tuvo hijos con varias mujeres y fuera infiel. Pero siempre cuidó a su familia y a su gente. Y por eso la raíz de nuestra historia es la relación que tuvo con su madre. Y luego ya tratamos todas esas facetas que he mencionado”.

“Además –concluye-, también me interesaba participar en este cómic porque pertenece a una serie sobre grandes deportistas franceses que tienen historias ligadas a grandes eventos históricos, como la II Guerra Mundial o el tema de las sufragistas. Quería estar en esa colección. Y también dibujar combates de boxeo”.

Página de 'Marcel Cerdan. El corazón y los guantes' (Norma) 5

El segundo mejor deportista francés de la historia Partiendo del accidente en las Azores en el que Marcel Cerdan perdió la vida el 28 de octubre de 1949, cuando se dirigía a Nueva York para preparar su revancha con Jack Lamota y reunirse con Edith Piaf, el cómic narra la vida del boxeador nacido el 22 de julio de 1916 en Agelia. “Esa trágica muerte a los 33 años también ha contribuido a que la figura de Marcel Cerdan se haya vuelto mítica. Cuando va a Francia y preguntas por deportistas, ellos te dicen que Marcel Cerdan es el segundo mejor deportista francés de la historia, tras Zidane. Sigue estando muy presente”, asegura Jandro. También sigue siendo muy popular gracias a su relación con la mítica Édith Piaf. “Manel Cerdan era el amante de Édith Piaf, porque ella era tan mega ultra famosa que decían: “¡Está saliendo con un boxeador!”. Supongo que la relación debió ser complicada porque él estaba casado y era infiel con una de las personas más famosas del mundo. Hay una escena en el cómic en la que ella se esconde en el maletero de un coche para poder verlo”. “Yo creo que su relación con las mujeres viene un poco de la relación con su madre –añade-. Porque, aunque fuera un mujeriego, nunca dejó de ocuparse de su mujer, con la que tuvo tres hijos, ni con su novia de juventud, con la que tuvo una hija. Siempre iba a verlas y era muy cariñoso con sus hijos. Yo creo que esa relación con las mujeres era algo muy fraternal, que surgió de esa relación tan estrecha con su madre”. Página de 'Marcel Cerdan. El corazón y los guantes' (Norma)

Sus padres eran de Alicante Manel Cerdan nació en Argelia, aunque sus padres se mudaron enseguida a Casablanca (Marruecos), donde pasó su infancia. “Sus padres eran de Alicante –nos comenta Jandro-. Y su relación con ambos era completamente opuesta. Su madre es su refugio de amor, de calidez y de estabilidad emocional. Se refugió siempre en ella, incluso después de su muerte, muy joven. Durante toda la historia la tiene muy presente e incluso la reza”. “Mientras que su relación con el padre era lo opuesto –continúa-. El padre era el típico alcohólico que lo tenía practicando boxeo día y noche, hasta que quedaba completamente exhausto. Algo que él no quería, porque anhelaba ser futbolista. Yo lo comparo con el padre de Michael Jackson y eso de tener a los hijos todo el día ensayando o entrenando con el látigo para que sean los mejores. La madre es su refugio y todo lo bueno de una relación materno-filial, mientras que el padre es todo lo contrario”. Además, sus autores nos presentan a Marcel como un niño muy sensible. “Si –afirma Jandro-. Para mí, cuando pierde a su madre, Marcel se va "masculinizando" en el peor sentido de la palabra. Si te fijas, cuando Marcel está a punto de subir al fatídico avión, lo último que le viene a la cabeza es un recuerdo de su madre dándole chocolate. Creo que el guion siembra muy bien esa relación con la madre desde el principio para lograr que ese final sea muy emotivo. Te agarra el corazón porque se vuelve a acordar de su mamá”. Y es que, durante todo el álbum, en el fondo Marcel no deja de ser un niño. “Si –comenta Jandro-. Incluso a veces tiene comportamientos muy ingenuos. Si te fijas, él sigue a sus entrenadores por todo el mundo, casi como si le arrastraran, porque tiene una mentalidad infantil. Y ese final nos ayuda a explicar que nunca dejó de ser ese niño que solo quería estar con su mamá y jugar al fútbol con sus amigos”. Página de 'Marcel Cerdan. El corazón y los guantes' (Norma)

Derrotado por Toro Salvaje Como comentábamos, Marcel Cerdan consiguió 110 victorias y solo fue derrotado en cuatro ocasiones, ninguna de ellas por KO. La más famosa fue su derrota contra Jake Lamotta, el famoso “Toro salvaje”, que le arrebató el título de campeón del mundo el 16 de junio de 1949 en Detroit. “Es combate fue el único en que Marcel tuvo que abandonar porque es uno de los pocos boxeadores al que nunca le hicieron una cuenta regresiva para darle el K.O. Nunca llegó a esa circunstancia. Ni siquiera en el combate contra Lamotta, donde tuvo que abandonar porque se rompió el hombro en una caída”, afirma Jandro. “Nosotros quisimos retratar esta escena como muy incómoda para Cerdan –añade el dibujante´. Incluso Bertrand me dijo: “Hay que hacerla como muy complicada. Pon incluso que está lloviendo, añade toda la incomodidad que puedas al combate". YEl combate terminó en el noveno asalto por esa rotura del hombro de Cerdan”. En cuanto a qué cree que hubiera pasado en esa revancha que nunca llegó a producirse, Jandro nos comenta: “Creo que Lamotta habría ganado. Porque ambos eran boxeadores muy poderosos pero Lamotta era más joven. No en vano se convirtió en campeón del mundo y su leyenda también ha trascendido como en esa estupenda película (Toro Salvaje), de Scorsese y Robert de Niro. Aunque es una pena que nunca pudiéramos ver esa revancha”. Página de 'Marcel Cerdan. El corazón y los guantes' (Norma)

“Los combates se inspiran en Dragon Ball” En cuanto a plasmar los combates, Jandro nos comenta: “He usado mi memoria RAM de todo lo que he leído de manga. Porque he leído más manga que cómic americano y mis referencias de peleas son más de Akira Toriyama, de Dragon Ball, que de superhéroes. También he mirado combates de boxeo reales en Youtube. Incluso hay alguno de Marcel, aunque la calidad es pésima y con ese efecto de cámara rápida que tenían esas grabaciones antiguas”. “Además –añade-, los combates de boxeo reales nunca son tan espectaculares como los que vemos en una película o un cómic. Los golpes son tan cortos y rápidos que la mayoría de las veces ni los ves. Por eso lo que he hecho ha sido exagerarlos mucho. Por eso he tirado mucho de manga y me he vuelto a mirar cosas como Dragon Ball o Vagabond, para intentar reproducir esa sensación de dinamismo de las batallas y no repetir siempre los mismos planos. Para que haya acercamientos y alejamientos de cámara y visualmente sea lo más divertido posible”. “También tenía en la cabeza Toro Salvaje o las películas de Rocky, que son las que más veces he visto del género, pero no las he revisado. Como digo, tiré mucho de ese dinamismo del manga”. Viñetas de 'Marcel Cerdan. El corazón y los guantes' (Norma)